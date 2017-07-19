В Приморье будут пресекать деятельность фальшивых благотворителей

Накануне в администрации Приморского края состоялся круглый стол на тему «Противодействие мошенничеству в сфере благотворительности». Речь шла о том, какие меры противодействия следует выставить навязчивому «благотворительному бизнесу», который с каждым днём становится всё заметнее — молодые люди собирают пожертвования в общественном транспорте и на улицах Владивостока.

Сборщики выступают от имени ряда благотворительных фондов и предлагают гражданам жертвовать на помощь тяжелобольным детям. При этом на вопросы о легальности фондов лжеволонтёры ответить не могут, что явно указывает на мошенническую схему сбора пожертвований. У каждого при этом заготовлена папка с учредительными документами, на проверку которых не хватит и часа езды в общественном транспорте. При этом сборщики денег редко проезжают более одной остановки.

Инициатором проведения круглого стола в администрации края выступил Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». Открыла встречу модератор Светлана Баженова, директор некоммерческой организации «Развитие». Она отметила, что волна мошенничества в благотворительной сфере захлестнула всю страну, причём в нелегальный бизнес активно вовлекаются несовершеннолетние дети. В качестве положительного опыта борьбы с лжефондами в других городах модератор круглого стола привела пример Санкт-Петербурга, где деятельность по сбору пожертвований в городском транспорте запрещена законодательным актом.

«Во Владивостоке работают два благотворительных фонда, которые собирают деньги на помощь больным детям. Волонтёры одного из них во время своей речи в автобусах просят не путать их со вторым. Оба фонда официально зарегистрированы в Хабаровском крае и о своей деятельности в Приморском крае не отчитываются ни в Минюст по Приморскому краю, ни в краевую налоговую. Это значит, что они не могут законно проводить акции по сбору средств в Приморье. Заметив общественный резонанс, эти фонды стремятся легализоваться и некоторую часть денег всё же отдают благополучателям, но неизвестно, какой это процент от общей суммы собранных денег. Деятельность по сбору благотворительных средств и финансовая отчётность этих фондов не является прозрачной, в нарушение требований закона. Мы подняли этот вопрос, поскольку подобные мошеннические фонды своими действиями бросают тень на все некоммерческие и благотворительные организации, законопослушно и добросовестно относящиеся к своей деятельности», — добавила Светлана Баженова.

Директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Павел Ясевич отметил, что если выгнать фонды с транспорта и с улиц, то они уйдут в торговые центры, Интернет или придумают новые мошеннические схемы. Поэтому гражданам важно уметь определить, настоящий перед ними фонд или нет. Для этого необходимы чёткие критерии, по которым можно понять, что фонд — мошеннический.

Один из таких критериев — отказ от точечного сбора денег в транспорте и на улице, уже определён на всероссийском уровне. Также свою действенность в регионах страны подтверждает и социальная реклама, разоблачающая мошенников.

На данный момент действует декларация о добросовестности в сфере благотворительности. Она подписана более чем 200 некоммерческими организациями со всей России, в том числе и работающим в Приморье благотворительным фондом «Сохрани жизнь». Его директор, Светлана Горковенко, поведала участникам круглого стола о том, что если и осуществляется сбор на улице, то строго в рамках согласованных акций, о чём организаторы мероприятий и волонтёры фондов сообщают заблаговременно. Также она отметила, что огромный вклад в борьбу со лжефондами вносят средства массовой информации.

Заместитель начальника управления министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Алексей Петров заявил, что бороться с незаконными фондами нужно двумя способами: на уровне правосознания и образования людей, а также на нормативном уровне путём введения запрета на осуществление сбора пожертвований на улице и в транспорте.

Принявшая участие в мероприятии заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Татьяна Косьяненко предложила выступить с инициативой внести изменения в законодательство о благотворительной деятельности в части установления для несовершеннолетних граждан ограничений в сборе и передаче денежных средств.

Подытожила работу круглого стола Валерия Костина, руководитель Союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». Она в частности анонсировала совместную встречу с управлением по транспорту города Владивостока и компаниями-перевозчиками для разъяснения ситуации со сборами средств на транспорте.