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04:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первые лотосы начинают распускаться в Хабаровском крае

Цветы нельзя рвать, наклонять и даже ходить рядом с ними.

Священные растения, официально признанные одним из семи чудес Хабаровского края, обычно открываются солнцу в 20 числах июля и продолжают цвести до середины августа. В регионе полюбоваться лотосом можно в поселке Галкино, Вяземском районе, на левом берегу Амура, на озере села Некрасовка.

 — Лотосы — это древнейшие растения, которые существовали еще в меловом периоде, более 100 млн лет назад. Цветут они не везде. Жителям края очень повезло, что у них есть возможность любоваться на это чудо. Для того, чтобы они прижились, требуются очень сложные условия, пересадить их практически невозможно, — рассказал председатель Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров.

Цветы занесены в «Красную книгу», рвать их запрещено. Вокруг водоема, где произрастают лотосы, установлены предупреждающие таблички. В них сказано, что растение находится под угрозой исчезновения и охраняется государством. Пренебрежение этими правилами влечет за собой административную ответственность.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 8.35), за сорванный лотос предполагается штраф в размере до 2,5 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Мы будем осуществлять проверки мест цветения лотоса, выявлять нарушителей. Тем, кто собрался фотографироваться рядом с краснокнижными кувшинками следует помнить, что растение настолько нежное, что его нельзя даже наклонять. А ходить в воде рядом с ними тем более нельзя, так как разрушается хрупкая корневая система, — предупреждает Владимир Сидоров.

Лотос — цветок уникальный. Произрастая в илистой воде, он может самоочищаться, его лепестки отталкивают воду и грязь с поверхности листьев. Интересно и то, что, если бутон сорвать, он завянет в течении часа. Именно поэтому экологи призывают ценить туристов природный уникум. Иначе озеро с редкими цветами превратится в болото.

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