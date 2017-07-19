Мощный циклон придёт на север Хабаровского края уже сегодня
Спасатели предупредили о сильных дождях и ветре.
Спасатели предупредили о сильных дождях и ветре.
На территории
— Спасатели отправили главам районов рекомендации, как предупредить происшествия и минимизировать возможные последствия, — отметила сотрудник
Спасатели рекомендуют на время непогоды не выезжать и не выходить из населенных пунктов, особенно это касается рыбаков и туристов, родителям не оставлять детей без присмотра и соблюдать меры личной безопасности. Напоминаем телефоны службы спасения «101» и «112».
Напомним, ранее синоптики сообщали, что резкого подъема уровня Амура этим летом не прогнозируется.