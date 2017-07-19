Мощный циклон придёт на север Хабаровского края уже сегодня

На территории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края 19 и 20 июля метеорологи ожидают ухудшение погодных условий, об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным синоптиков, сильные дожди и ливни с порывами ветра могут привести к авариям на ЛЭП и быстрому подъёму воды в малых реках, из-за чего в низинах возможно подтопление дорог местного значения, полей и сенокосов.

— Спасатели отправили главам районов рекомендации, как предупредить происшествия и минимизировать возможные последствия, — отметила сотрудник пресс-службы хабаровского ГУ МЧС Екатерина Потворова. — Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.