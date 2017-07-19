Расписание поезда Хабаровск — Чегдомын сделают удобнее

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Парламентарий Владимир Иванов предложил скорректировать время отправления поезда 663/664 сообщением Хабаровск — Чегдомын. По его словам, это будет удобно людям, которые едут в поликлиники и в командировки.

Сейчас поезд прибывает в Хабаровск к 11 часам, и люди теряют время: в больницу они не успевают. Зачастую им приходится оставаться еще на один день и снимать номер в гостинице. Похожие проблемы и у командированных.