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05:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Расписание поезда Хабаровск — Чегдомын сделают удобнее

В Чегдомыне депутаты Законодательной думы Хабаровского края и представители ДВЖД приняли участие в совещании по вопросам транспортного обслуживания.

Источник: Reuters

Парламентарий Владимир Иванов предложил скорректировать время отправления поезда 663/664 сообщением Хабаровск — Чегдомын. По его словам, это будет удобно людям, которые едут в поликлиники и в командировки.

Сейчас поезд прибывает в Хабаровск к 11 часам, и люди теряют время: в больницу они не успевают. Зачастую им приходится оставаться еще на один день и снимать номер в гостинице. Похожие проблемы и у командированных.

Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по взаимодействию с органами власти Виталий Зеленько рассказал, что по поручению начальника ДВЖД Николая Маклыгина над новым графиком уже работают. Расписание изменится примерно через месяц: из Чегдомына поезд будет уходить на час и 50 минут раньше, а из Хабаровска — позже, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Закдумы края.

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