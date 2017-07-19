Расписание поезда Хабаровск — Чегдомын сделают удобнее
В Чегдомыне депутаты Законодательной думы Хабаровского края и представители ДВЖД приняли участие в совещании по вопросам транспортного обслуживания.
В Чегдомыне депутаты Законодательной думы Хабаровского края и представители ДВЖД приняли участие в совещании по вопросам транспортного обслуживания.
Парламентарий Владимир Иванов предложил скорректировать время отправления поезда 663/664 сообщением Хабаровск — Чегдомын. По его словам, это будет удобно людям, которые едут в поликлиники и в командировки.
Сейчас поезд прибывает в Хабаровск к 11 часам, и люди теряют время: в больницу они не успевают. Зачастую им приходится оставаться еще на один день и снимать номер в гостинице. Похожие проблемы и у командированных.
Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по взаимодействию с органами власти Виталий Зеленько рассказал, что по поручению начальника ДВЖД Николая Маклыгина над новым графиком уже работают. Расписание изменится примерно через месяц: из Чегдомына поезд будет уходить на час и 50 минут раньше, а из Хабаровска — позже, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на