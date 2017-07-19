На Байкале хотят «поженить» кукольных рыбака Ивана и Лизоньку-рыбачку
Двух кукол, которые могут стать брендами Ольхонского района — рыбака Ивана и
Двух кукол, которые могут стать брендами Ольхонского района — рыбака Ивана и
Об этом 19 июля 2017 года рассказала «Байкал Инфо» руководитель проекта «Рыбацкое счастье», сотрудника сельского клуба в посёлке Сахюрта Елена Николаева. По ее словам, в рамках этого проекта создаётся сувенир — кукольный рыбак Иван. А на острове Ольхон уже есть кукла
Сахюртинский сельский клуб стал победителем III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, получил грант на открытие музея «Рыбацкое счастье». Как рассказала Агентству социальной информации Елена Николаева, клуб уже несколько лет собирает рыбацкие предметы, орудия лова, в том числе старинные, исторические фотографии. Планируется выделить помещение для музея, местные власти даже ищут спонсоров для возведения пристроя к зданию клуба для этих целей. Музей хотят сделать интерактивным — проводить
А куклу
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