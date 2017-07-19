На Байкале хотят «поженить» кукольных рыбака Ивана и Лизоньку-рыбачку

Об этом 19 июля 2017 года рассказала «Байкал Инфо» руководитель проекта «Рыбацкое счастье», сотрудника сельского клуба в посёлке Сахюрта Елена Николаева. По ее словам, в рамках этого проекта создаётся сувенир — кукольный рыбак Иван. А на острове Ольхон уже есть кукла Лизонька-рыбачка.

Сахюртинский сельский клуб стал победителем III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, получил грант на открытие музея «Рыбацкое счастье». Как рассказала Агентству социальной информации Елена Николаева, клуб уже несколько лет собирает рыбацкие предметы, орудия лова, в том числе старинные, исторические фотографии. Планируется выделить помещение для музея, местные власти даже ищут спонсоров для возведения пристроя к зданию клуба для этих целей. Музей хотят сделать интерактивным — проводить мастер-классы. Библиотекарь клуба Людмила Охотина создала эскиз тряпочной куклы — рыбака Ивана, он будет наряжен в рыбацкую одежду, с сетью в руках.

А куклу Лизоньку-рыбачку изготовили на острове Ольхон к 80-летию Ольхонского района и 85-летию посёлка Хужир. Как рассказала руководитель проекта, краевед, библиотекарь Любовь Кирильчук, кукла создана по типу столбушки: подставка — берёзовая, использована ткань с историей — льняное платье местной рыбачки, а также рыбацкая сеть 1940−50 годов, берестяные поплавки-цевки, байкальский песок. Над изготовлением работала группа местных жителей, они выяснили, что в военные и послевоенные годы среди рыбачек на острове было много женщин по имени Лиза, так куклу и назвали. Кукла должна стать брендом острова, а ещё привлечь в воды Байкала около Ольхона больше омуля, служить для него неким оберегом. Этот проект получили финансирование на сумму 5 тыс. рублей в рамках акселерации «Ольхонское содружество».