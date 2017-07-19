Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Экс-супруг судьи на Кубани назвал стоимость свадьбы дочери
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
05:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Бывших и нынешних сотрудников Госпожнадзора наградили в Хабаровске

Девяносто лет исполнилось накануне со дня основания Государственного пожарного надзора в России. По этому случаю в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю собрались сотрудники, инспекторы и дознаватели Госпожнадзора, а также ветераны этой службы.

«Раньше многое нам приходилось делать своими силами. Ходили в рейды в отдаленные слободки, пешком по несколько километров, проводили профилактику, проверки по пожарам. Сегодня на помощь пришла техника, новые современные технологии. Это значительно облегчает труд инспекторов пожарного надзора по профилактике пожаров. [Вместо бесед теперь] видеоролики, памятки, интернет-технологии. Появилось оборудование и инструменты, позволяющие точнее определять причины возгораний. Но все же хотелось бы пожелать молодым сотрудникам здоровья и терпения в их нелегком труде», — поделилась ветеран Государственного пожарного надзора Вера Шемякина.

Начальник главного управления МЧС по краю Олег Волынкин вручил ведомственные награды, приветственные адреса, благодарности и памятные знаки как действующим сотрудникам «чрезвычайного» ведомства, так и тем, кто давно вышел на пенсию, но продолжает общественную жизнь и делится своим опытом с молодежью. Кроме того, в знак благодарности за труд и сотрудничество зампред регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества наградил сотрудников Госпожнадзора памятными медалями ВДПО.

Завершился праздник концертом, который подготовили ученики Кадетской школы МЧС и участники вокальных конкурсов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бывших и нынешних сотрудников Госпожнадзора наградили в Хабаровске
В США опровергли сообщения о «секретной» встрече Путина и Трампа
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Мадуро созвал совет обороны в связи с заявлениями Трампа
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь