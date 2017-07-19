Бывших и нынешних сотрудников Госпожнадзора наградили в Хабаровске

«Раньше многое нам приходилось делать своими силами. Ходили в рейды в отдаленные слободки, пешком по несколько километров, проводили профилактику, проверки по пожарам. Сегодня на помощь пришла техника, новые современные технологии. Это значительно облегчает труд инспекторов пожарного надзора по профилактике пожаров. [Вместо бесед теперь] видеоролики, памятки, интернет-технологии. Появилось оборудование и инструменты, позволяющие точнее определять причины возгораний. Но все же хотелось бы пожелать молодым сотрудникам здоровья и терпения в их нелегком труде», — поделилась ветеран Государственного пожарного надзора Вера Шемякина.

Начальник главного управления МЧС по краю Олег Волынкин вручил ведомственные награды, приветственные адреса, благодарности и памятные знаки как действующим сотрудникам «чрезвычайного» ведомства, так и тем, кто давно вышел на пенсию, но продолжает общественную жизнь и делится своим опытом с молодежью. Кроме того, в знак благодарности за труд и сотрудничество зампред регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества наградил сотрудников Госпожнадзора памятными медалями ВДПО.