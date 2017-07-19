В Слюдянке выделили 18 га для строительства усадьбы байкальского Деда Мороза

В ближайшее время будет создан план усадьбы с размещением всех построек. Об этом 18 июля 2017 года на мероприятии, посвященном презентации гастрономического бренда Иркутской области на «Вкусной карте России» сообщил председатель думы Слюдянки Александр Тимофеев.

«Место это рядом с дорогой на Хамар-Дабан. Нужно будет сделать геодезическую съемку, внести изменения в генплан, это требует времени. Далее планируется провести конкурс на выбор архитекторов. Необходимо определить будущую концепцию развития комплекса, — сказал руководитель думы. — Мы планируем все постройки выдержать в едином стиле, учитывая местные особенности и то, что Дед Мороз — байкальский. И в связи с этой концепцией будем привлекать специалистов, предпринимателей. Место очень удобное, здесь и федеральная трасса, и железная дорога, надеемся, когда-нибудь появится причал, будет водное сообщение».