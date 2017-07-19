В Слюдянке выделили 18 га для строительства усадьбы байкальского Деда Мороза
Под усадьбу байкальского Деда Мороза в Слюдянке отводится 18 гектаров земли.
Под усадьбу байкальского Деда Мороза в Слюдянке отводится 18 гектаров земли.
В ближайшее время будет создан план усадьбы с размещением всех построек. Об этом 18 июля 2017 года на мероприятии, посвященном презентации гастрономического бренда Иркутской области на «Вкусной карте России» сообщил председатель думы Слюдянки Александр Тимофеев.
«Место это рядом с дорогой на
Усадьба байкальского Деда Мороза будет работать круглый год. Частные средства планируется привлекать для строительства кафе, гостиниц, спортивных объектов.