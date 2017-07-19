В Московском регионе ожидаются местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла
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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Теплая, преимущественно солнечная погода с небольшим дождем в некоторых районах ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21−23, по области — от 19 до 24 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов. Ветер
Днем в четверг местами не исключен небольшой кратковременный дождь, в Москве воздух прогреется до 21−23, по области — до 19−24 градусов. Ветер