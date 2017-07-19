Красноярец засудил магазин за продажу просроченного сока
Ребенок заявителя получил отравление и не смог пойти в детский сад.
Ребенок заявителя получил отравление и не смог пойти в детский сад.
Житель Красноярска отсудил компенсацию у магазина, продавшего ему пачку просроченного сока. Об этом сообщили в
Мужчина обратился в ведомство с жалобой на деятельность фирмы «Пламя-81», которая занимается продажей продуктов в магазине на ул. Мичурина, 57. В своем обращении заявитель указал, что после употребления сока у его ребенка ухудшилось самочувствие и он не смог пойти в детский сад. Направленная директору магазина претензия осталась без ответа, после чего красноярец обратился в Роспотребнадзор.
Представители ведомства подали иск в мировой суд Кировского района. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования пострадавшей стороны и поставил выплатить мужчине около 4,6 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость сока, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за недобровольное исполнение требований.