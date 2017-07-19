Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
9 вредных советов загорающим
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Названы самые комфортные для жизни российские города
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
06:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец засудил магазин за продажу просроченного сока

Ребенок заявителя получил отравление и не смог пойти в детский сад.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Красноярска отсудил компенсацию у магазина, продавшего ему пачку просроченного сока. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Мужчина обратился в ведомство с жалобой на деятельность фирмы «Пламя-81», которая занимается продажей продуктов в магазине на ул. Мичурина, 57. В своем обращении заявитель указал, что после употребления сока у его ребенка ухудшилось самочувствие и он не смог пойти в детский сад. Направленная директору магазина претензия осталась без ответа, после чего красноярец обратился в Роспотребнадзор.

Представители ведомства подали иск в мировой суд Кировского района. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования пострадавшей стороны и поставил выплатить мужчине около 4,6 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость сока, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за недобровольное исполнение требований.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Ачинска отсудила 300 тыс. рублей за сломанную в трамвае ногу
В США опровергли сообщения о «секретной» встрече Путина и Трампа
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Мадуро созвал совет обороны в связи с заявлениями Трампа
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь