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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе ожидается резкое ухудшение погодных условий

Синоптики прогнозируют грозы и град.

Жителей Кемеровской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области сообщили, что 19 июля днем по региону ожидаются грозы с сильными дождями и градом. Во время грозы возможны порывы ветра до 16 м/с, ночью до 13 м/с.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупреждает жителей, что во время грозы по возможности нужно находится в помещении. Нельзя стоять у недостроенных зданий, опор линий электропередач, одиноко стоящих деревьев. Также следует отключать электроприборы из сети, нельзя оставлять открытыми окна и балконные двери. Запрещено в непогоду выходить на воду на плавсредствах и купаться, в грозу это крайне опасно.

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