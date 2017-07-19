В Кузбассе ожидается резкое ухудшение погодных условий
Синоптики прогнозируют грозы и град.
Синоптики прогнозируют грозы и град.
Жителей Кемеровской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий.
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ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупреждает жителей, что во время грозы по возможности нужно находится в помещении. Нельзя стоять у недостроенных зданий, опор линий электропередач, одиноко стоящих деревьев. Также следует отключать электроприборы из сети, нельзя оставлять открытыми окна и балконные двери. Запрещено в непогоду выходить на воду на плавсредствах и купаться, в грозу это крайне опасно.