Намаз в торговом центре Владивостока испугал посетителей

После молитвы граждане сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Получив тревожный сигнал, сотрудники охраны торгового центра незамедлительно осмотрели все помещения в поисках подозрительных предметов, которые могли оставить совершавшие намаз граждане. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Стражи порядка, благодаря очевидцам, которые запомнили номера машины, на которой уехали подозрительные граждане, установил их личности. Ими оказались двое военнослужащих одной из частей Владивостока 23 и 20 лет. Один из них является местным жителем, а второй приехал в Приморье из Дагестана.

Во время опроса они сообщили, что исповедуют ислам и решили совершить намаз в торговом центре, не имея умысла кого-то напугать. Однако их действия вызвали тревогу горожан, опасающихся актов терроризма.

Стражи порядка попросили военнослужащих больше не совершать такие поступки в общественных местах. По факту случившегося проводится проверка.