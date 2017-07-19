Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Экс-супруг судьи на Кубани назвал стоимость свадьбы дочери
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
06:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые заявили о возможной гибели дендрария в Академгородке

На обустройство парка не хватает денег.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Институте леса СО РАН заявили, что дендрарию в Академгородке угрожает гибель. В качестве причины указывается отсутствие денег на благоустройство парка. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Дендрарий является популярным местом отдыха среди красноярцев, однако сейчас он находится в неприглядном состоянии. Ограждение парка местами покосилось, тропинки заросли травой, а часть редких деревьев стала сохнуть без ухода. На исправление ситуации нужны деньги, однако у Института леса их нет.

«Что-то засохло, что-то следует обновить. Выходит достаточно внушительный перечень работ по обновлению и поддержанию коллекции. Для нас крайне важно сейчас найти спонсоров, которые бы нам помогли. К сожалению, за те бюджетные деньги, которые нам выделяют, мы можем лишь выплачивать зарплаты сотрудникам на этом объекте. Других денег просто физически нет», — заявил замдиректора Института леса по инновациям Александр Бондарев.

Ученые отметили, что проблему может решить договор со специализированной компанией, которая займется пополнением коллекции сада и его благоустройством. Не исключено, что спонсор обновит парк к концу лета. Однако документ еще не согласован.

Дендрарий при Институте леса основан в Красноярске в 1977 году. Общая площадь парка составляет 15,15 га. Весь сад расположен на левом берегу Енисея и используется для научных исследований. Благодаря дендрарию ученые смогли расширить состав растений для озеленения населенных пунктов Сибири.

Напомним, в апреле 2015 года появилась информация, что на месте дендрария появятся жилые дома. Кооператив «Академик Жуков» предполагал построить на территории жилье для научных сотрудников. Мэрия города защитила дендрарий, отнеся его территорию к зоне рекреации и запретив любое строительство. Однако Верховный суд РФ признал решение незаконным и разрешил застройку. Позже депутаты Горсовета все-таки «закрасили» в Генплане участок белым цветом, запрещающим строительство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Ачинска отсудила 300 тыс. рублей за сломанную в трамвае ногу
В США опровергли сообщения о «секретной» встрече Путина и Трампа
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Мадуро созвал совет обороны в связи с заявлениями Трампа
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь