Ученые заявили о возможной гибели дендрария в Академгородке
На обустройство парка не хватает денег.
На обустройство парка не хватает денег.
В Институте леса СО РАН заявили, что дендрарию в Академгородке угрожает гибель. В качестве причины указывается отсутствие денег на благоустройство парка. Об этом сообщает «Авторитетное радио».
Дендрарий является популярным местом отдыха среди красноярцев, однако сейчас он находится в неприглядном состоянии. Ограждение парка местами покосилось, тропинки заросли травой, а часть редких деревьев стала сохнуть без ухода. На исправление ситуации нужны деньги, однако у Института леса их нет.
«Что-то засохло,
Ученые отметили, что проблему может решить договор со специализированной компанией, которая займется пополнением коллекции сада и его благоустройством. Не исключено, что спонсор обновит парк к концу лета. Однако документ еще не согласован.
Дендрарий при Институте леса основан в Красноярске в 1977 году. Общая площадь парка составляет 15,15 га. Весь сад расположен на левом берегу Енисея и используется для научных исследований. Благодаря дендрарию ученые смогли расширить состав растений для озеленения населенных пунктов Сибири.
Напомним, в апреле 2015 года появилась информация, что на месте дендрария появятся жилые дома. Кооператив «Академик Жуков» предполагал построить на территории жилье для научных сотрудников. Мэрия города защитила дендрарий, отнеся его территорию к зоне рекреации и запретив любое строительство. Однако Верховный суд РФ признал решение незаконным и разрешил застройку. Позже депутаты Горсовета