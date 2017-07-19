Ученые заявили о возможной гибели дендрария в Академгородке

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Институте леса СО РАН заявили, что дендрарию в Академгородке угрожает гибель. В качестве причины указывается отсутствие денег на благоустройство парка. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Дендрарий является популярным местом отдыха среди красноярцев, однако сейчас он находится в неприглядном состоянии. Ограждение парка местами покосилось, тропинки заросли травой, а часть редких деревьев стала сохнуть без ухода. На исправление ситуации нужны деньги, однако у Института леса их нет.

«Что-то засохло, что-то следует обновить. Выходит достаточно внушительный перечень работ по обновлению и поддержанию коллекции. Для нас крайне важно сейчас найти спонсоров, которые бы нам помогли. К сожалению, за те бюджетные деньги, которые нам выделяют, мы можем лишь выплачивать зарплаты сотрудникам на этом объекте. Других денег просто физически нет», — заявил замдиректора Института леса по инновациям Александр Бондарев.

Ученые отметили, что проблему может решить договор со специализированной компанией, которая займется пополнением коллекции сада и его благоустройством. Не исключено, что спонсор обновит парк к концу лета. Однако документ еще не согласован.

Дендрарий при Институте леса основан в Красноярске в 1977 году. Общая площадь парка составляет 15,15 га. Весь сад расположен на левом берегу Енисея и используется для научных исследований. Благодаря дендрарию ученые смогли расширить состав растений для озеленения населенных пунктов Сибири.