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06:58 (мск), источник: VN.ru

Новый АН-2 долетел на МАКС без посадки из Новосибирска

Уникальный самолет представили 18 июля новосибирские конструкторы на международном авиакосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.

Это одна из крупнейших мировых выставок летательных аппаратов. Разработчики покажут 116 гражданских судов и 18 — из парка военно-космических сил России.

На авиасалоне в Жуковском ежегодно презентуют новые летательные аппараты ведущие конструкторы России и мира. Самолет, который создали в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина — это модернизированный вариант Ан-2. Конструкторы использовали современные композитные материалы, а в воздух этот биплан поднимается с помощью турбовинтового двигателя. Грузоподъемность — до двух тонн, а дальность полета — полторы тысячи километров. Такую машину можно использовать в санитарной и пожарной авиации, в вооруженных силах, а также для перевозки пассажиров.

— Самолет Ан-2 показал все основные характеристики. Из Новосибирска до Москвы долетел без посадки, это хорошее достижение, — говорит директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.

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