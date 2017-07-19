Новый АН-2 долетел на МАКС без посадки из Новосибирска

На авиасалоне в Жуковском ежегодно презентуют новые летательные аппараты ведущие конструкторы России и мира. Самолет, который создали в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина — это модернизированный вариант Ан-2. Конструкторы использовали современные композитные материалы, а в воздух этот биплан поднимается с помощью турбовинтового двигателя. Грузоподъемность — до двух тонн, а дальность полета — полторы тысячи километров. Такую машину можно использовать в санитарной и пожарной авиации, в вооруженных силах, а также для перевозки пассажиров.