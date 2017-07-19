Новый АН-2 долетел на МАКС без посадки из Новосибирска
Уникальный самолет представили 18 июля новосибирские конструкторы на международном авиакосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.
Уникальный самолет представили 18 июля новосибирские конструкторы на международном авиакосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.
Это одна из крупнейших мировых выставок летательных аппаратов. Разработчики покажут 116 гражданских судов и 18 — из парка
На авиасалоне в Жуковском ежегодно презентуют новые летательные аппараты ведущие конструкторы России и мира. Самолет, который создали в Сибирском
— Самолет Ан-2 показал все основные характеристики. Из Новосибирска до Москвы долетел без посадки, это хорошее достижение, — говорит директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.