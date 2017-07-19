Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
СМИ: Алиана Гобозова говорит о жизни после развода
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
08:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за велогонок перекроют сразу несколько улиц

В Уфе изменится движение транспорта по маршруту трасс Всероссийских соревнований по велоспорту, сообщает мэрия.

Так, 23 июля будет полностью закрыто движение транспорта на маршруте СОК «Биатлон» — ул. Комарова — ул. Первомайская — ул. Кольцевая — ул. Первомайская — ул. Комарова — стадион «Нефтяник» — ул. Комарова — СОК «Биатлон».

В связи с этим изменится несколько маршрутов троллейбусов.

Источник: Proufu.ru
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Мы умираем»: в Башкирии отказали в лекарствах людям со смертельной болезнью
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Рябков подвел итоги переговоров с Шенноном
Виктору Буту увеличили срок заключения в американской тюрьме
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь