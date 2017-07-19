В Уфе из-за велогонок перекроют сразу несколько улиц
В Уфе изменится движение транспорта по маршруту трасс Всероссийских соревнований по велоспорту, сообщает мэрия.
В Уфе изменится движение транспорта по маршруту трасс Всероссийских соревнований по велоспорту, сообщает мэрия.
Так, 23 июля будет полностью закрыто движение транспорта на маршруте СОК «Биатлон» — ул. Комарова — ул. Первомайская — ул. Кольцевая — ул. Первомайская — ул. Комарова — стадион «Нефтяник» — ул. Комарова — СОК «Биатлон».
В связи с этим изменится несколько маршрутов троллейбусов.