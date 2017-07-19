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07:38 (мск), источник: Om1.ru

В воздухе Омска в очередной раз нашли излишки хлороводорода

Его концентрация превышала норму в двух округах, расположенных далеко друг от друга.

В понедельник, 17 июля, в воздухе Омска опять была перекрыта планка предельно допустимой концентрации хлороводорода. Опубликованная накануне сводка Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы свидетельствует: в Ленинском округе зафиксировано превышение в 1,4 раза, в Советском округе — в 1,7 раза.

Примечательно, что Ленинский и Советский округ находятся даже не по соседству: первый — на юго-востоке, второй — на северо-западе. Это даёт основания предполагать, что источников выбросов может быть несколько. К тому же хлороводород — вещество, очень популярное в разных видах промышленности.

Напомним, что в июне 2017 года уровень загрязнения атмосферы в Омске признали высоким. Основным загрязняющим веществом оказался хлороводород. Но не обошлось и без фенола, сероводорода, формальдегида и аммиака.

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