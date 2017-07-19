В воздухе Омска в очередной раз нашли излишки хлороводорода
Его концентрация превышала норму в двух округах, расположенных далеко друг от друга.
Его концентрация превышала норму в двух округах, расположенных далеко друг от друга.
В понедельник, 17 июля, в воздухе Омска опять была перекрыта планка предельно допустимой концентрации хлороводорода. Опубликованная накануне сводка
Примечательно, что Ленинский и Советский округ находятся даже не по соседству: первый — на
Напомним, что в июне 2017 года уровень загрязнения атмосферы в Омске признали высоким. Основным загрязняющим веществом оказался хлороводород. Но не обошлось и без фенола, сероводорода, формальдегида и аммиака.