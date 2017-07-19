В воздухе Омска в очередной раз нашли излишки хлороводорода

В понедельник, 17 июля, в воздухе Омска опять была перекрыта планка предельно допустимой концентрации хлороводорода. Опубликованная накануне сводка Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы свидетельствует: в Ленинском округе зафиксировано превышение в 1,4 раза, в Советском округе — в 1,7 раза.

Примечательно, что Ленинский и Советский округ находятся даже не по соседству: первый — на юго-востоке, второй — на северо-западе. Это даёт основания предполагать, что источников выбросов может быть несколько. К тому же хлороводород — вещество, очень популярное в разных видах промышленности.