Днем и ночью ищем человека. Как работает «Лиза Алерт»

В начале июля в Крапивинском районе заблудился 16-летний подросток. Пошёл с отцом на рыбалку, решил прогуляться по лесу, заблудился. Лишь спустя два дня его нашли полицейские и волонтёры-поисковики. Почему люди пропадают случайно, корреспондент «АиФ — Кузбасс» спросила у руководителя кемеровского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатерины Ерошкиной.

«Лисий» отряд.

Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Екатерина, «Лизе Алерт» в Кузбассе уже четыре года. Как развивается движение?

Екатерина Ерошкина: С каждым годом о нас узнаёт всё больше людей и поэтому поступает больше заявок, в том числе по резонансным поискам, как с пропавшим в Крапивинском районе мальчиком. Мы искали его несколько дней не только пешими отрядами, но и с помощью авиации. Зона поиска составляла около 70 км по полям, которые обойти довольно сложно. Последний раз подростка видели на видеокамерах за 10 км от места пропажи, но при облёте (нам помог частный авиатор) мы его не увидели. К счастью, полиции о парне сообщила жительница деревни, в окрестностях которой он вышел из леса, увидела наши расклеенные ориентировки.

На нашу поддержку рассчитывают не только простые люди, но и госорганы. Отряд сотрудничает с МЧС и полицией, которые иногда сообщают нам о пропавших оперативнее. Работаем в контакте: правоохранители опрашивают друзей и знакомых пропавшего, чтобы выяснить его месторасположение, а мы оклеиваем районы и пути следования человека от работы до дома ориентировками (смотря, где он пропал), сами ходим по маршруту. В городе прозваниваем больницы, морги и знакомых, а в лес отправляем пешие группы (они называются у нас «лисы»), которые окликают людей и обходят каждый метр территории так, чтобы видеть краем глаза обувь соседа.

Костяк поисковиков в Кемерове хоть и сформировался, но по-прежнему остаётся небольшим — ежедневно на поиски выходят около 20 человек. Мы ищем и набираем новичков, учим людей работать с радиосвязью, компасами, ориентироваться в лесу, правильно собирать информацию, создавать ориентировки — ведь к нам могут прийти совершенно не подготовленные люди. Из вновь прибывших остаются не все: работа добровольная, никак не оплачиваемая, на неё уходит много сил и личных денег (оплата связи, бумаги, бензина и т. п. ) — отряд никто не спонсирует. Да и мы сами не хотим работать под чьей-то эгидой.

— А в криминальных поисках приходится принимать участие?

— Если мы заведомо знаем, что поиск будет криминальным, то не работаем — у нас нет на то полномочий, это прерогатива полиции. Но бывают случаи, когда люди становятся лёгкой наживой для грабителей и воров, сами того не желая. Допустим, подростки идут выпивать с новыми друзьями, которые пытаются отобрать телефон. Одинокие пенсионеры на улице натыкаются на наркоманов, запросто готовых убить ради денег для дозы.

В этом году мы искали бабушку с потерей памяти, которая не могла найти свой дом. Пенсионерка отправилась по адресу, где она жила много лет назад, но нашли её в морге без обуви, с открытой черепно-мозговой травмой.

Засмотрелся на шарик.

— Часто ли приходится искать детей в черте города, а не в лесу? И почему люди вообще теряются?

— Дети в городе пропадают гораздо чаще, потому что в лес или на рыбалку родители с собой слишком маленьких не берут или хорошо за ними присматривают. К тому же по городу мы ищем людей круглый год.

В лесу люди чаще пропадают с апреля по октябрь, когда наступает пора колбы, цветов, ягод и грибов. Весь сезон теряются рыбаки. Дети же, как правило, теряются, когда идут гулять с одним родителем. Хватает минуты, чтобы ребёнок отвлёкся на яркий шарик, интересную игрушку или другого симпатичного ребёнка и потерялся, пока папа или мама отошли в сторонку. Мы советуем всем родителям научить своих детей стоять на месте, если они потерялись, и звать маму, а не бегать и искать её по парку или улице. Теряются дети из детских домов, которые уходят к друзьям «снаружи» и часто неположительным. Теряются дети из обычных семей, если кто-то из друзей позвал их в гости, погулять, или произошла ссора с кем-то из родителей. Но, к счастью, большинство людей мы находим живыми довольно быстро. Остальных — либо погибшими, либо продолжаем искать дальше.

— Почему вы не раскрываете обстоятельства, при которых нашли человека живым или мёртвым?

— Это частные подробности семейной жизни. Когда мы принимаем заявки, мы обещаем заявителям не рассказывать лишние детали, поэтому нам доверяют и дают более подробную информацию. Всеми историями после нахождения человека мы делимся только с согласия родственников и убираем всё, что может навести на конкретное место обнаружения (скажем, номер дома и квартиры) и его обстоятельства (что человек делал, пил, с кем сидел и т. д. ). Если нам сообщают, что пропавший был нетрезв, мы не указываем это на листовке. Зачем порочить человека или навлекать на него осуждение?

Счастливый и не очень конец.

— Какие случаи шокировали лично вас? Почему вы решили заниматься поисками?

— Я пришла в «Лизу Алерт» в 2013 году искать Яну Титову (15-летняя девушка из Кедровки, которую нашли убитой спустя неделю после пропажи. Девушка не дошла до дома 300 метров — Прим. ред). Мне очень хочется, чтобы люди возвращались домой и чтобы дети не терялись. Больше всего меня поражают не столько случаи, сколько человеческое равнодушие. В больницах порой лежат неопознанные люди, о которых никто не сообщает, медперсонал ждёт, когда родственники позвонят сами. По городу такие неопознанные бабушки, дедушки и дети ходят постоянно, но на них никто не обращает внимания. Их видно — у людей потерянный взгляд. Одного такого пенсионера мы как-то возвращали домой: он после больницы искал здание по старому адресу жительства, а нынешний не помнил. Еле узнали с помощью полиции его имя и отвезли домой — дедушки не было два дня, и всё это время у него была открыта дверь. Но выносить из квартиры было нечего…