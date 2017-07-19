Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Днем и ночью ищем человека. Как работает «Лиза Алерт»

Поисковик — о том, почему дети теряются в центре города и лесу.

В начале июля в Крапивинском районе заблудился 16-летний подросток. Пошёл с отцом на рыбалку, решил прогуляться по лесу, заблудился. Лишь спустя два дня его нашли полицейские и волонтёры-поисковики. Почему люди пропадают случайно, корреспондент «АиФ — Кузбасс» спросила у руководителя кемеровского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатерины Ерошкиной.

«Лисий» отряд.

Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Екатерина, «Лизе Алерт» в Кузбассе уже четыре года. Как развивается движение?

Екатерина Ерошкина: С каждым годом о нас узнаёт всё больше людей и поэтому поступает больше заявок, в том числе по резонансным поискам, как с пропавшим в Крапивинском районе мальчиком. Мы искали его несколько дней не только пешими отрядами, но и с помощью авиации. Зона поиска составляла около 70 км по полям, которые обойти довольно сложно. Последний раз подростка видели на видеокамерах за 10 км от места пропажи, но при облёте (нам помог частный авиатор) мы его не увидели. К счастью, полиции о парне сообщила жительница деревни, в окрестностях которой он вышел из леса, увидела наши расклеенные ориентировки.

На нашу поддержку рассчитывают не только простые люди, но и госорганы. Отряд сотрудничает с МЧС и полицией, которые иногда сообщают нам о пропавших оперативнее. Работаем в контакте: правоохранители опрашивают друзей и знакомых пропавшего, чтобы выяснить его месторасположение, а мы оклеиваем районы и пути следования человека от работы до дома ориентировками (смотря, где он пропал), сами ходим по маршруту. В городе прозваниваем больницы, морги и знакомых, а в лес отправляем пешие группы (они называются у нас «лисы»), которые окликают людей и обходят каждый метр территории так, чтобы видеть краем глаза обувь соседа.

Костяк поисковиков в Кемерове хоть и сформировался, но по-прежнему остаётся небольшим — ежедневно на поиски выходят около 20 человек. Мы ищем и набираем новичков, учим людей работать с радиосвязью, компасами, ориентироваться в лесу, правильно собирать информацию, создавать ориентировки — ведь к нам могут прийти совершенно не подготовленные люди. Из вновь прибывших остаются не все: работа добровольная, никак не оплачиваемая, на неё уходит много сил и личных денег (оплата связи, бумаги, бензина и т. п.) — отряд никто не спонсирует. Да и мы сами не хотим работать под чьей-то эгидой.

— А в криминальных поисках приходится принимать участие?

— Если мы заведомо знаем, что поиск будет криминальным, то не работаем — у нас нет на то полномочий, это прерогатива полиции. Но бывают случаи, когда люди становятся лёгкой наживой для грабителей и воров, сами того не желая. Допустим, подростки идут выпивать с новыми друзьями, которые пытаются отобрать телефон. Одинокие пенсионеры на улице натыкаются на наркоманов, запросто готовых убить ради денег для дозы.

В этом году мы искали бабушку с потерей памяти, которая не могла найти свой дом. Пенсионерка отправилась по адресу, где она жила много лет назад, но нашли её в морге без обуви, с открытой черепно-мозговой травмой.

Засмотрелся на шарик.

— Часто ли приходится искать детей в черте города, а не в лесу? И почему люди вообще теряются?

— Дети в городе пропадают гораздо чаще, потому что в лес или на рыбалку родители с собой слишком маленьких не берут или хорошо за ними присматривают. К тому же по городу мы ищем людей круглый год.

В лесу люди чаще пропадают с апреля по октябрь, когда наступает пора колбы, цветов, ягод и грибов. Весь сезон теряются рыбаки. Дети же, как правило, теряются, когда идут гулять с одним родителем. Хватает минуты, чтобы ребёнок отвлёкся на яркий шарик, интересную игрушку или другого симпатичного ребёнка и потерялся, пока папа или мама отошли в сторонку. Мы советуем всем родителям научить своих детей стоять на месте, если они потерялись, и звать маму, а не бегать и искать её по парку или улице. Теряются дети из детских домов, которые уходят к друзьям «снаружи» и часто неположительным. Теряются дети из обычных семей, если кто-то из друзей позвал их в гости, погулять, или произошла ссора с кем-то из родителей. Но, к счастью, большинство людей мы находим живыми довольно быстро. Остальных — либо погибшими, либо продолжаем искать дальше.

— Почему вы не раскрываете обстоятельства, при которых нашли человека живым или мёртвым?

— Это частные подробности семейной жизни. Когда мы принимаем заявки, мы обещаем заявителям не рассказывать лишние детали, поэтому нам доверяют и дают более подробную информацию. Всеми историями после нахождения человека мы делимся только с согласия родственников и убираем всё, что может навести на конкретное место обнаружения (скажем, номер дома и квартиры) и его обстоятельства (что человек делал, пил, с кем сидел и т. д.). Если нам сообщают, что пропавший был нетрезв, мы не указываем это на листовке. Зачем порочить человека или навлекать на него осуждение?

Счастливый и не очень конец.

— Какие случаи шокировали лично вас? Почему вы решили заниматься поисками?

— Я пришла в «Лизу Алерт» в 2013 году искать Яну Титову (15-летняя девушка из Кедровки, которую нашли убитой спустя неделю после пропажи. Девушка не дошла до дома 300 метров — Прим. ред). Мне очень хочется, чтобы люди возвращались домой и чтобы дети не терялись. Больше всего меня поражают не столько случаи, сколько человеческое равнодушие. В больницах порой лежат неопознанные люди, о которых никто не сообщает, медперсонал ждёт, когда родственники позвонят сами. По городу такие неопознанные бабушки, дедушки и дети ходят постоянно, но на них никто не обращает внимания. Их видно — у людей потерянный взгляд. Одного такого пенсионера мы как-то возвращали домой: он после больницы искал здание по старому адресу жительства, а нынешний не помнил. Еле узнали с помощью полиции его имя и отвезли домой — дедушки не было два дня, и всё это время у него была открыта дверь. Но выносить из квартиры было нечего…

Огорчает и то, что заявки к нам попадают порой поздно (обычно через сутки). Каждую зиму люди (в основном, пенсионеры) замерзают прямо на улице — в такие моменты всегда думаешь, что это твоя вина, что это ты не успел найти человека и спасти его. Но бывает, что беглецы возвращаются сами. К примеру, недавно ранним утром нам поступила заявка о поиске мальчика из Кемерова, который ушёл накануне вечером из дома, ничего не сказав родителям. Его нашли полицейские уже в 11 утра — он заночевал, неизвестно где, и возвращался домой. Все истории заканчиваются по-разному.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из клубники, абрикосов, тыквы. Рецепты традиционного и необычного варенья
В США опровергли сообщения о «секретной» встрече Путина и Трампа
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Мадуро созвал совет обороны в связи с заявлениями Трампа
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь