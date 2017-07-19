Названо опасное для здоровья увеличение массы тела

Увеличение избыточной массы тела на пять килограммов в период с 18 до 55 лет (для женщин) и с 21 до 55 лет (для мужчин) связан с резким ростом вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета второго типа и преждевременной смертью, по сравнению с теми, чей вес на протяжении жизни не менялся.