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07:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Земли Чертугеевского залива в Иркутске завалили строительным и бытовым мусором

Полицейские оштрафовали виновных в захламлении территории.

Полицейские выявили несколько свалок со строительным и бытовым мусором в районе Чертугеевского залива, расположенного за микрорайоном Солнечный в Иркутске. В отношении причастных к возникновению стихийных загрязнений, возбуждено пять административных дел. Материалы о правонарушениях, предусмотренных статьей «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства» направлены в Роспотребнадзор. Один из нарушителей уже оштрафован. Санкция статьи предусматривает размер штрафа от 2 до 250 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«В целях пресечения административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, в рамках года экологии, объявленного президентом Российской Федерации, сотрудники полиции проводят регулярные профилактические рейды в Иркутском районе и окрестностях областного центра», — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители призывают граждан не оставаться безучастными и сообщать в органы внутренних дел о подобных фактах.

Напомним, земли Чертугеевского залива ранее неоднократно становились объектом споров. Так в январе 2014 года депутаты Думы Иркутска пятого созыва внесли изменения в правила застройки и землепользования (ПЗЗ), согласно которым на побережье Чертугеевского залива было разрешено строить высотные дома.

Участок выкупила финансово-строительная компания «Новый город» для возведения многоэтажного жилья. В то время председателем совета директоров «Нового города» был Александр Битаров, который сейчас возглавляет правительство Иркутской области.

Компания начала работы, при проверке которых Стройнадзор Иркутской области выявил ряд нарушений. Вскоре выяснилось, что ПЗЗ не соответствуют главному градостроительному документу — Генеральному плану Иркутска. В связи с этим вопрос был внесен в Думу и рассмотрен на заседании. В итоге на заливе многоэтажная застройка была вновь запрещена.

Весной 2017 года в заливе разгорелась другая драма: Восточно-Сибирское речное пароходство сообщило о прекращении пассажирских перевозок с пристанью «Ракета», ссылаясь на разрыв договора аренды земельного участка с министерством. Это произошло в связи с судебным иском от министерства о сносе самовольных построек ВСРП и передаче в ведение области земельных участков. В соответствии с генеральным планом Иркутска земельный участок расположен в зоне, предназначенной для отдыха, туризма, зоне планируемого размещения набережной.

ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» заявило, что информация, распространенная Минимуществом Иркутской области о самовольном строительстве сооружений в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках на берегу Иркутского водохранилища и задействованные ВСРП в хозяйственной деятельности находились там еще с 70-х годов прошлого века. В Министерстве имущественных отношений Иркутской области пояснили, что в договорах аренды, подписанных «ВСРП», указано, что на земельных участках отсутствуют здания, сооружения и иные объекты. Размещение причалов было разрешено на данному участке земли только в октябре 2016 года решением Думы Иркутска.

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