Иисус укажет путь: приморцы устроили марафон с мадагаскарским тараканом

Туристы на велосипедах из Уссурийска отправились путешествовать из родного города в Хабаровск, прихватив с собой «зайца», а точнее, мадагаскарского таракана с необычным для насекомого именем — Иисус. Добраться до дальневосточной столицы компания из двух приморцев и маленьким сопровождаюшим планирует уже к концу недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Константин Маринец и Сергей Дробышев — главные герои веломарафона — уже совершали заезды по Приморью, преодолевая на двухколёсном транспорте сотни километров. Этим летом парни впервые решили опробовать межрегиональный маршрут, со стартовой точкой в городе Уссурийск. Путешественники планируют ночевать в палатке, преодолевая в день по 100 километров.