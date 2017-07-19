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07:43 (мск), источник: Восток Медиа

Иисус укажет путь: приморцы устроили марафон с мадагаскарским тараканом

Авантюристы из Уссурийска отправились в Хабаровск на велосипедах.

Туристы на велосипедах из Уссурийска отправились путешествовать из родного города в Хабаровск, прихватив с собой «зайца», а точнее, мадагаскарского таракана с необычным для насекомого именем — Иисус. Добраться до дальневосточной столицы компания из двух приморцев и маленьким сопровождаюшим планирует уже к концу недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Константин Маринец и Сергей Дробышев — главные герои веломарафона — уже совершали заезды по Приморью, преодолевая на двухколёсном транспорте сотни километров. Этим летом парни впервые решили опробовать межрегиональный маршрут, со стартовой точкой в городе Уссурийск. Путешественники планируют ночевать в палатке, преодолевая в день по 100 километров.

Помогать в выборе маршрута велосипедистам будет мадагаскарский «попутчик» — туристы регулярно размещают в социальных сетях момент выбора насекомым маршрута. Путешественники считают, что Иисус вместе с ними наслаждается видами самого прекрасного региона России.

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