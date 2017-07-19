Имя для кенгурёнка выбирают в челябинском зоопарке

«В 2017 году у кенгуру Джека и Стеллы родился замечательный малыш, которому скоро исполнится полгода. Он стал самостоятельным и в случае опасности уже не прячется в мамину сумку, как раньше. А вот имени у малыша пока нет. Напомним, что наши кенгуру — это кенгуру Беннета, или валлаби, обитающие в Восточной Австралии и на острове Тасмания», — говорят сотрудники зоопарка.