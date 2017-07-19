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07:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Имя для кенгурёнка выбирают в челябинском зоопарке

Детёнышу скоро исполнится полгода.

Имя для детёныша кенгуру предлагает выбрать челябинцам городской зоопарк, голосование размещено на официальной странице учреждения в социальной сети.

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«В 2017 году у кенгуру Джека и Стеллы родился замечательный малыш, которому скоро исполнится полгода. Он стал самостоятельным и в случае опасности уже не прячется в мамину сумку, как раньше. А вот имени у малыша пока нет. Напомним, что наши кенгуру — это кенгуру Беннета, или валлаби, обитающие в Восточной Австралии и на острове Тасмания», — говорят сотрудники зоопарка.

Горожане могут проголосовать за один из десяти вариантов, среди которых есть Стивен, Карден, Тормоз и Движок, либо предложить имя в комментариях под записью.

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