В Омске выпавшей из маршрутки женщине оплатили лечение и купят новую куртку

Предприниматель Артур Валиков, автобусы которого работают на маршруте № 8 («МСЧ-9» — СНТ «Медик»), прокомментировал НГС. ОМСК ситуацию с выпавшей пассажиркой.

Читайте также В Омске из маршрутки выпала женщина

После случившегося происшествия предприниматель сразу связался с пострадавшей и предложил ей помощь. В больнице, куда доставили выпавшую из автобуса женщину, диагностировали перелом руки и ссадины на голове. Артур Валиков оплатил лекарства и пообещал купить новую куртку, взамен той, что она порвала, выпав из маршрутки. Также женщина получила страховку, которая положена каждому пассажиру маршрутного такси после аварии или аналогичных случаев.

Артур Валиков, предприниматель:

— Мы ей оказываем всю необходимую поддержку и финансовую помощь. Дело в том, что она зашла, начала рассчитываться. В этот момент маршрутка начала поворачивать, а пассажирка передавала деньги и не держалась. Естественно, по инерции движения, её начало сносить в сторону двери. Поскольку ручка [на двери «ГАЗели"] расположена так: рычаг вниз, и дверь открывается, женщина нажала на неё и дверь автоматически открылась. (Цитата по НГС. ОМСК).

Напомним, что ситуация произошла неделю назад, 11 июля. При повороте на улицу Перелета прямо во время движения неожиданно открылась дверь микроавтобуса. Не удержавшись, одна из пассажирок, 56-летняя женщина, выпала в открытую дверь и рухнула на дорогу. Очевидцы немедленно вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую помощь». Прибывшие медики приняли решение госпитализировать пострадавшую омичку.