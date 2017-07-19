В Московский зоопарк впервые привезут африканского трубкозуба
Посетители смогут увидеть экзотического земляного поросенка уже в сентябре.
Посетители смогут увидеть экзотического земляного поросенка уже в сентябре.
Это млекопитающее с телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом, как у кенгуру. Ловкое и сильное животное получило свое название благодаря особенному строению зубов, напоминающих трубки.
Каждое новое животное для нас большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет.
Она пояснила, что увидеть нового питомца можно будет в начале сентября: остаток июля и август животное будет находиться на карантине.
Сейчас детеныш трубкозуба — самец с миролюбивым и спокойным характером — находится под пристальным вниманием екатеринбургских зоологов. Недавно он перешел с материнского молока на взрослую пищу. В его рацион уже включили рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей.
Московские зоологи тем временем приступили к обустройству вольера для новосела. Трубкозуб — ночное животное, поэтому он будет жить в павильоне «Ночной мир». Днем там искусственно создается темное время суток, а специальное красное освещение, незаметное для животного, позволит посетителям хорошо его рассмотреть.
Сегодня встретить трубкозуба можно в отдельных районах Центральной и Южной Африки. Взрослый самец весит от 50 до 70 килограммов, длина его тела — примерно полтора метра. Местные жители называют его аардварк, что переводится как «земляной поросенок». Трубкозубы выбирают для проживания чащи с кустарниками, их любимое лакомство — термиты и муравьи. Африканские «поросята» способны разрыть муравейник в считаные минуты.