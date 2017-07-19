В Московский зоопарк впервые привезут африканского трубкозуба

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Это млекопитающее с телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом, как у кенгуру. Ловкое и сильное животное получило свое название благодаря особенному строению зубов, напоминающих трубки.

Каждое новое животное для нас большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет. Светлана Акулова Генеральный директор Московского зоопарка

Она пояснила, что увидеть нового питомца можно будет в начале сентября: остаток июля и август животное будет находиться на карантине.

Сейчас детеныш трубкозуба — самец с миролюбивым и спокойным характером — находится под пристальным вниманием екатеринбургских зоологов. Недавно он перешел с материнского молока на взрослую пищу. В его рацион уже включили рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей.

Московские зоологи тем временем приступили к обустройству вольера для новосела. Трубкозуб — ночное животное, поэтому он будет жить в павильоне «Ночной мир». Днем там искусственно создается темное время суток, а специальное красное освещение, незаметное для животного, позволит посетителям хорошо его рассмотреть.