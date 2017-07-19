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10:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более сотни бесплатных экскурсий проведут в дни фестиваля «Московское лето»

Горожанам покажут самые известные «цветочные» дома столицы и расскажут о любимых летних развлечениях москвичей во второй половине XIX века.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Во время городского фестиваля «Московское лето. Цветочный джем», который пройдет в столице с 20 июля по 6 августа, все желающие смогут посетить более сотни бесплатных пешеходных экскурсий. Прогулки с гидами будут проводить ежедневно. Для удобства горожан предусмотрены утренние (11:00), дневные (12:00, 13:00 и14:00) и вечерние экскурсии (17:00 и 19:00).

Летние экскурсии

Для гостей фестиваля подготовили сразу несколько пешеходных прогулок, посвященных лету. Предварительная регистрация не потребуется, все желающие смогут прийти в назначенное время на Новый Арбат или в Столешников переулок, откуда стартуют экскурсии (подробное расписание смотрите ниже).

Одна из бесплатных прогулок будет называться «Лето в камне». Ее посвятят московским зданиям с живописными цветочными композициями на фасаде. Маршрут пройдет мимо гостиницы «Метрополь», Центрального универсального магазина (ЦУМ), Дома учителя на Пушечной улице. Экскурсоводы обратят внимание москвичей на тюльпаны, маки, цветочные гирлянды и даже морские раковины, украшающие столичные здания.

О летней моде конца XIX — начала XX века расскажут на одноименной экскурсии по Кузнецкому Мосту. Эта улица в прежние времена считалась островком моды, так как здесь традиционно селились французы: портные, парикмахеры, торговцы, рестораторы. Участники экскурсии увидят сохранившиеся дома, где работали французские модные заведения.

Во время прогулки «Летние развлечения москвичей» посетители узнают, как проводили теплое время года горожане во второй половине XIX века.

Обзорные экскурсии

Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные обзорные экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы. На них необходимо регистрироваться на сайте проекта. Там же есть подробное расписание.

Например, на экскурсии «От Третьяковки до Цветкова. Коллекции и судьбы» гости узнают о знаменитых коллекционерах и их удачных приобретениях. Посетителям расскажут, как начинал свою галерею с блошиных развалов у Сухаревой башни знаменитый Третьяков, покажут дом другого собирателя произведений искусства — Цветкова, чья коллекция в итоге также перешла в Третьяковскую галерею.

Во время прогулки от проспекта Мира до Цветного бульвара участников проведут по знаковым местам для поэта Валерия Брюсова и художника Виктора Васнецова, а также покажут дом «первой любви» ученого Константина Циолковского.

На пешеходной экскурсии «От Леонова до Ростокина вдоль Яузы-реки» гости увидят Миллионный мост — Ростокинский акведук, построенный еще во времена Екатерины II.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» стартует уже в этот четверг. Его основными темами станут сладости и цветы. Более 40 площадок фестиваля украсят необычными композициями из живых растений. С подробной программой можно познакомиться в спецпроекте mos.ru.

Расписание бесплатных летних экскурсий

20 июля:

— 19:00 — «Лето в камне» (Столешников переулок);.

— 19:00 — «Летней порой в Поварской слободе» (улица Новый Арбат).

21 июля:

— 19:00 — «Сад “Эрмитаж” и окрестности» (Столешников переулок);.

— 19.00 — «Воздвиженка» (улица Новый Арбат).

22 июля:

— 14:00 — «Страстной бульвар» (Столешников переулок);.

— 14:00 — «Никитский бульвар» (Новый Арбат);.

— 17:00 — «Александровский сад» (Столешников переулок);.

— 17.00 — «Усадьбы Поварской» (улица Новый Арбат).

23 июля:

— 14:00 — «Лето в городе» (Столешников переулок);.

— 17:00 — «Летняя мода» (Столешников переулок);.

— 14:00 — «Сады московских усадеб» (улица Новый Арбат);.

— 17:00 — «Островки зелени», экскурсия по дворам, скверам и бульварам (улица Новый Арбат).

24 июля:

— 19:00 — «Тверской бульвар» (Столешников переулок);.

— 19:00 — «Летние развлечения москвичей» (улица Новый Арбат).

25 июля:

— 19.00 — «Лето в камне» (Столешников переулок);.

— 19.00 — «Островки зелени» (Новый Арбат).

26 июля:

— 19.00 — «Короли парфюмерии» (Столешников переулок);.

— 19.00 — «Никитский бульвар» (улица Новый Арбат).

27 июля:

— 19:00 — «Тверской бульвар» (Столешников переулок);.

— 19:00 — «Арбатские дворики» (улица Новый Арбат).

28 июля:

— 19:00 — «Усадьбы и сады Петровки» (Столешников переулок);.

— 19:00 — «В час небывало жаркого заката», по булгаковским местам (Новый Арбат).

29 июля:

—14:00 — «По Петровке и бульварам» (Столешников переулок);.

—14:00 — «Гоголевский бульвар» (улица Новый Арбат);.

—17:00 — «Страстной бульвар» (Столешников переулок);.

—17:00 — «Московские усадьбы» (улица Новый Арбат).

30 июля:

— 14:00 — «Лето в городе» (Столешников переулок);.

— 14:00 — «Летние развлечения москвичей» (улица Новый Арбат);.

— 17:00 — «Летние развлечения москвичей» (Столешников переулок);.

— 17:00 — «Летней порой в Поварской слободе».

31 июля:

— 19.00 — «Перекрестье бульваров» (Столешников переулок);.

— 19:00 — «Московские усадьбы» (улица Новый Арбат).

1 августа:

— 19:00 — «Цветы модерна» (Столешников переулок);.

— 19:00 — «Арбатские дворики» (улица Новый Арбат).

2 августа:

— 19:00 — «Дела давно минувших дней», экскурсия по Неглинной, Петровке и Рождественке (Столешников переулок);.

— 19:00 — «Нехоженые тропы Арбата» (улица Новый Арбат).

3 августа:

— 19:00 — «Александровский сад» (Столешников переулок);.

—19.00 — «Московские бульвары» (улица Новый Арбат).

4 августа:

— 19:00 — «Цветы модерна» (Столешников переулок);.

—19.00 — «Нехоженые тропы Арбата» (улица Новый Арбат).

5 августа:

— 14:00 — «Летняя мода» (Столешников переулок);.

— 14:00 — «Усадьбы Поварской» (улица Новый Арбат);.

— 17:00 — «Перекрестье бульваров» (Столешников переулок);.

— 17:00 — «Московские бульвары» (улица Новый Арбат).

6 августа:

— 14:00 — «Дела давно минувших дней» (Столешников переулок);.

— 14:00 — «Воздвиженка» (улица Новый Арбат);.

— 17:00 — «Короли парфюмерии» (Столешников переулок);.

— 17:00 — «Сады московских усадеб» (Новый Арбат).

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