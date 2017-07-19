Аэроэкспресс доставит красноярцев в аэропорт за 49 минут

Источник: Агентство «Москва»

Длительность поездки на электричке в красноярский аэропорт «Емельяново» составит 49 минут. Об этом стало известно накануне в ходе заседания совета директоров АО «ЭРА Групп».

Создание железнодорожной ветки, по мнению совета директоров, вписывается в общую концепцию развития аэропорта как мощного транспортно-логистического узла. Как отметил генеральный директор АО «ЭРА Групп» Алексей Васильченко, Красноярск имеет все шансы занять серьезное место на карте грузовых маршрутов международных перевозок, но для этого он должен быть конкурентоспособным. Одним из условий является мультимодальность, которую и даст железнодорожное сообщение с аэропортом.

Согласно технико-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуется более 7 млрд рублей. Из них 88% вложит государство, остальные средства — ОАО «РЖД». На эти средства предстоит построить железнодорожную ветку до станции Бугач протяженностью 34 км. По ней будет курсировать электричка, на которой можно за 49 минут добраться до аэропорта. Планируется, что стоимость полного билета в один конец составит 140 рублей.

Кроме того, новое направление станет развитием проекта «Городская электричка». Жители Емельяново, Дрокино, других населенных пунктов смогут быстро, без пробок добраться до Красноярска. Стоимость проезда для них будет меньше — порядка 30−40 рублей.

По словам министра транспорта края Сергея Еремина, строительство ветки — это задел на десятилетия вперед.

«Помимо пассажирских перевозок будет сделан серьезный акцент на перевозке и отработке грузовых потоков, в том числе поступающих по авиационным магистралям Юго-Восточной Азии. У нас в пригороде нет современных логистических центров обработки грузов. Вот как раз на площадке аэропорта с учетом строительства железнодорожной ветки у нас есть все перспективы создания современных логистических центров, которые бы включали в себя и автомобильный, и железнодорожный, и авиационный транспорт. Это мировой стандарт транспортного обслуживания всех грузовых операций. Это наша макрозадача, к которой мы будем стремиться», — рассказал министр.

Строительство планируется завершить к 2019 году — к Всемирной зимней универсиаде. По оценкам экспертов, уже в 2020 году по новой ветке перевезут порядка 420 тысяч пассажиров, а суммарный прогноз грузового трафика до 2030 года составит 1,9 млн тонн. Реализация проекта также повысит мобильность и занятость населения: более 2 000 новых рабочих мест появится в регионе. При этом прирост валового регионального продукта рассчитывается в размере 136,4 млрд рублей.

Оценил проект на брифинге и председатель совета директоров и спикер Законодательного Собрания Александр Усс.