В Красноярске проживают около 12,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией

В Красноярске с 29 июля по 1 августа будет проходить всероссийская акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ.

Бесплатно и анонимно пройти тест можно будет на территории железнодорожного вокзала в специально оборудованном вагоне. Сегодня в регионе по-прежнему наблюдается устойчивая тенденция роста доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе старше 30 лет, однако в роли лидера выступает молодежь.