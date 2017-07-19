В Красноярске проживают около 12,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией
Больше всего инфицированных зарегистрировано среди молодёжи.
Больше всего инфицированных зарегистрировано среди молодёжи.
В Красноярске с 29 июля по 1 августа будет проходить всероссийская акция по анонимному
Бесплатно и анонимно пройти тест можно будет на территории железнодорожного вокзала в специально оборудованном вагоне. Сегодня в регионе
Кстати, на 1 июля 2017 года в Красноярском крае зарегистрировано 32496 человек, в том числе в г. Красноярске 12450 человек с