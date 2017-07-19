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08:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске проживают около 12,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией

Больше всего инфицированных зарегистрировано среди молодёжи.

В Красноярске с 29 июля по 1 августа будет проходить всероссийская акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ.

Бесплатно и анонимно пройти тест можно будет на территории железнодорожного вокзала в специально оборудованном вагоне. Сегодня в регионе по-прежнему наблюдается устойчивая тенденция роста доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе старше 30 лет, однако в роли лидера выступает молодежь.

Кстати, на 1 июля 2017 года в Красноярском крае зарегистрировано 32496 человек, в том числе в г. Красноярске 12450 человек с ВИЧ-инфекцией. На сегодня в среднем по краю 1,26 процента населения инфицировано, в Красноярске — 1,99 процента.

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