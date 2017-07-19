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08:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Масштабные фестивали молодежи пройдут в Приморье

Масштабные фестивали молодежи пройдут в Приморье.

В Приморье идет подготовка к фестивалю молодёжи «Мой фест» и фестиваля здорового образа жизни и экстремальных видов спорта, сообщает корреспондент ИА «Дейта.ру».

С инициативой этих мероприятий выступила приморская молодежь — профильный департамент администрации края с готовностью поддержал. «У молодёжи есть новый тренд — модно сейчас заниматься спортом. Молодёжь — особая субкультура, и сегодня просто необходимо, чтобы было много разноплановых мероприятий» — говорит Александр Кайданович, директор департамента по делам молодёжи Приморского края.

Присутствие в зале большого количества молодых людей, заинтересованных в мероприятиях, подтверждают слова Александра Кайдановича. Молодёжь хочет движения, молодёжь интересуется и готова действовать.

На фестивале «Мой фест» посетителей ожидают 8 площадок: Мандарин маркет, Моя еда, Скейт-парк, Про велосипед, Литературная площадка, Трикинг-площадка, Гик-площадка и Основная сцена.

«Это не обычный праздник. Это восемь площадок, за каждой из которых стоит свой организатор. Каждая из них — это отдельное мероприятие в мероприятии», — рассказывает Валентин Дубинин, куратор проекта «Мой фест».

Организаторы фестивалей ориентированы на молодёжь: они не просто организовывают «что-то непонятное», они специально заранее проводят такие встречи и пресс-конференции, чтобы ребятам было легче влиться, легче понимать, что же это за фестивали и почему стоит на них сходить. Одно ясно точно — сейчас такие мероприятия выходят на качественно новый уровень.

«Нужно, чтобы каждый посетитель понимал, что происходит, поэтому мы проводим эти встречи», — продолжает рассказывать Валентин Дубинин.

«Мой фест» — не единственное масштабное мероприятие для молодёжи, которое будет проходить во Владивостоке в ближайшее время. На очереди подступает еще и «Prim-Games», фестиваль спорта.

Софья Авраменко, координатор спортивного фестиваля, поделилась с присутствующими, что ждет посетителей «Prim-Games» 29 и 30 июля: «Мы решили углубиться в экстремальный спорт, сделать на этом акцент. К нам приедет большое количество иностранных гостей и участников, в том числе из Кореи и Китая. Хотелось бы отметить две основные цели нашего фестиваля: налаживание связи с Китаем и Японией и привлечение спортсменов оттуда и привлечение ребят из муниципалитетов, чтобы они действительно понимали, что есть, чем заниматься».

На «Prim-Games» посетителей ждут невероятно интересные спортивные площадки: парк для BMX и skateboard, акробатическая и танцевальная зоны, зоны трикинга, воркаута, вэйкборда и чирлидинга, а так же зона для занятия йогой.

Александр Кайданович поделился и другими планами: «В ближайшее время мы запускаем во Владивостоке коворкинг-площадку на 200 человек. Можно будет приходить туда и проводить различные мероприятия. Там будет зал для конференций, которым можно будет воспользоваться безвозмездно. И мы будем помогать тем ребятам, которые хотят создать свои некоммерческие организации».

Участие в обоих фестивалях — совершенно бесплатное.

Напомним, молодёжный фестиваль «Мой фест» пройдет 22 июля во Дворце Детского Творчества. Организатором фестиваля выступил департамент по делам молодёжи Приморского края. Фестиваль «Prim-Games» пройдет на Шаморе 29 и 30 июля. Регистрация на мероприятие открыта.

Влада Золотова.

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