Масштабные фестивали молодежи пройдут в Приморье
Масштабные фестивали молодежи пройдут в Приморье.
Масштабные фестивали молодежи пройдут в Приморье.
В Приморье идет подготовка к фестивалю молодёжи «Мой фест» и фестиваля здорового образа жизни и экстремальных видов спорта, сообщает корреспондент ИА «Дейта.ру».
С инициативой этих мероприятий выступила приморская молодежь — профильный департамент администрации края с готовностью поддержал. «У молодёжи есть новый тренд — модно сейчас заниматься спортом. Молодёжь — особая субкультура, и сегодня просто необходимо, чтобы было много разноплановых мероприятий» — говорит Александр Кайданович, директор департамента по делам молодёжи Приморского края.
Присутствие в зале большого количества молодых людей, заинтересованных в мероприятиях, подтверждают слова Александра Кайдановича. Молодёжь хочет движения, молодёжь интересуется и готова действовать.
На фестивале «Мой фест» посетителей ожидают 8 площадок: Мандарин маркет, Моя еда,
«Это не обычный праздник. Это восемь площадок, за каждой из которых стоит свой организатор. Каждая из них — это отдельное мероприятие в мероприятии», — рассказывает Валентин Дубинин, куратор проекта «Мой фест».
Организаторы фестивалей ориентированы на молодёжь: они не просто организовывают «что-то непонятное», они специально заранее проводят такие встречи и
«Нужно, чтобы каждый посетитель понимал, что происходит, поэтому мы проводим эти встречи», — продолжает рассказывать Валентин Дубинин.
«Мой фест» — не единственное масштабное мероприятие для молодёжи, которое будет проходить во Владивостоке в ближайшее время. На очереди подступает еще и «Prim-Games», фестиваль спорта.
Софья Авраменко, координатор спортивного фестиваля, поделилась с присутствующими, что ждет посетителей «Prim-Games» 29 и 30 июля: «Мы решили углубиться в экстремальный спорт, сделать на этом акцент. К нам приедет большое количество иностранных гостей и участников, в том числе из Кореи и Китая. Хотелось бы отметить две основные цели нашего фестиваля: налаживание связи с Китаем и Японией и привлечение спортсменов оттуда и привлечение ребят из муниципалитетов, чтобы они действительно понимали, что есть, чем заниматься».
На «Prim-Games» посетителей ждут невероятно интересные спортивные площадки: парк для BMX и skateboard, акробатическая и танцевальная зоны, зоны трикинга, воркаута, вэйкборда и чирлидинга, а так же зона для занятия йогой.
Александр Кайданович поделился и другими планами: «В ближайшее время мы запускаем во Владивостоке
Участие в обоих фестивалях — совершенно бесплатное.
Напомним, молодёжный фестиваль «Мой фест» пройдет 22 июля во Дворце Детского Творчества. Организатором фестиваля выступил департамент по делам молодёжи Приморского края. Фестиваль «Prim-Games» пройдет на Шаморе 29 и 30 июля. Регистрация на мероприятие открыта.
Влада Золотова.