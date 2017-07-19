40-градусная жара и грозы испытают волгоградцев на прочность
Простое и сложное понятие «переменная облачность» не отображает полной погодной ситуации в Волгограде. Город ждёт освежающих дождей, а в итоге получает африканский зной.
Простое и сложное понятие «переменная облачность» не отображает полной погодной ситуации в Волгограде. Город ждёт освежающих дождей, а в итоге получает африканский зной.
Как сообщили ВДТВ в Волгоградском ЦГМС, 19 июля возможны кратковременные дожди, а в дневное время в отдельных районах вероятны грозы. Ветер
20 и 21 июля тоже стоит быть готовыми к кратковременным дождям и грозы, которые будут выпадать местами в Волгоградской области. Ветер
Остаётся напомнить о мерах безопасности в жаркую погоду и в грозу.