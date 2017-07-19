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09:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

40-градусная жара и грозы испытают волгоградцев на прочность

Простое и сложное понятие «переменная облачность» не отображает полной погодной ситуации в Волгограде. Город ждёт освежающих дождей, а в итоге получает африканский зной.

Как сообщили ВДТВ в Волгоградском ЦГМС, 19 июля возможны кратковременные дожди, а в дневное время в отдельных районах вероятны грозы. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, при грозах порывы 13−18 м/с. Температура воздуха: ночью +18…+23ºС, местами до +13ºС; днем +30…+35ºС, местами до +40ºС.

20 и 21 июля тоже стоит быть готовыми к кратковременным дождям и грозы, которые будут выпадать местами в Волгоградской области. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, при грозах порывы 13−18 м/с. Температура воздуха: ночью +17…+22ºС, местами до +12ºС; днем +28…+33ºС, местами до +38ºС.

Остаётся напомнить о мерах безопасности в жаркую погоду и в грозу.

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