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08:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Выставка-ярмарка «Наш выбор-27» в Хабаровском крае станет ежегодной

Организаторы хотят расширить и углубить мероприятие.

Выставка-ярмарка «Наш выбор-27» станет ежегодной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края подсчитали, что на выставке-ярмарке производители края реализовали около 4,7 тонн молока и молочной продукции, более 3 тонн рыбной, почти 1,5 тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 44,6 тыс штук яиц, 867 литров минеральной воды и безалкогольных напитков, 500 кг мороженого. В объемах значительно больших, чем в обычные дни, продавались хлебобулочные и кондитерские изделия, грибы, дикоросы, мед и овощные консервы. И это не полные данные, потому что ряд участников не предоставили информацию.

По словам председателя комитета Николая Крецу, мероприятие стало успешным для местных предприятий и интересным для жителей и гостей города — за два дня ярмарку посетили около 110 тыс человек!

«Учитывая большой интерес, мы приняли решение сделать выставку-ярмарку международной. В следующем году она пройдет 9—10 июня и будет приурочена к Дню независимости России. Идеология не меняется. Ярмарка будет еще насыщеннее, с новым, более глубоким содержанием. Мы пригласим промышленников, поставщиков услуг, деятелей культуры и искусств, представителей спорта, делегации из других стран, а также производителей из АТР, в первую очередь — Китая. Основная идея, которую мы хотим донести до каждого гостя — гордость за наш край. За его людей, производителей, историю и легенды, а также стремление быть лучшим!», — сказал Николай Крецу.

Как и в нынешнем году, главным событием первого дня станет приготовление ухи из амурской рыбы. На второй день праздник продолжится. Гостей ждет еще одно большое гастрономическое шоу. Что это будет, пока держится в секрете.

На выставку-ярмарку также пригласят предприятия из других регионов Дальнего Востока. Для них, в отличие от местных производителей, участие будет платным.

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