Где жить хорошо? Челябинск обогнал Магнитогорск и Миасс в борьбе за порядок и благоустройство
Власти подвели итоги традиционного областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское и сельское поселение Челябинской области» в 2016 году.
Власти подвели итоги традиционного областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское и сельское поселение Челябинской области» в 2016 году.
В Челябинской области определили самые благоустроенные муниципалитеты по итогам конкурса за 2016 год — среди крупных городских округов с населением более 100 тыс. жителей лучшим стал Челябинск, на втором месте — Магнитогорск, на третьем — Миасс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Южноуральск стал лидером среди городов с населением менее 100 тыс. жителей. Второе и третье места достались соответственно Сатке — лидеру прошлого сезона, и Еманжелинску.
Пласт — «золотой» город, который несколько лет подряд удерживает первенство по благоустройству среди городов с населением до 30 тыс. жителей. С большим отрывом от лидера, второе и третье места в конкурсе разделили
Лучшими сельскими поселениями стали Увельское, Кизильское и Брединское, занявшие соответственно первое, второе и третье места в категории с населением более 5 тыс. жителей.
Критериями оценки стали
Также учитывался объем средств, направляемых на улучшение экологического состояние муниципалитета. В Челябинске этот показатель составляет почти 50 рублей на каждого жителя мегаполиса.
Еще один экологический критерий в сфере благоустройства — количество зеленых насаждений. Среди крупных городов самым «зеленым» оказался Магнитогорск, где на одного жителя приходится 7,4 квадратного метра зеленых насаждений.