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08:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

Ночью на Красноярск обрушился ливень с градом

Красноярск утопает после ночных осадков.

Источник: Вести - Красноярск

Пока горожане спали, ливень с градом шли дважды. Основной удар приняло правобережье. По всему городу из-за потопа образовались пробки. Автомобили глохли в огромных лужах. По колено поднялась вода и в подземных переходах. Синоптики предупреждают, что ненастье продолжится. Сегодня предвещают сильный ветер и снова град.

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