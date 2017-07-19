Ночью на Красноярск обрушился ливень с градом

Пока горожане спали, ливень с градом шли дважды. Основной удар приняло правобережье. По всему городу из-за потопа образовались пробки. Автомобили глохли в огромных лужах. По колено поднялась вода и в подземных переходах. Синоптики предупреждают, что ненастье продолжится. Сегодня предвещают сильный ветер и снова град.
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигуМосковское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк