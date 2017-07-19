Гроза, дождь и сильный ветер вызвали в Приморье перебои в электроснабжении
По информации энергетиков, серьезных повреждений электросетевых объектов не произошло.
По информации энергетиков, серьезных повреждений электросетевых объектов не произошло.
Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.
Мощный грозовой фронт, движущийся по территории Приморского края, оказывает влияние на работу электросетевых объектов. В связи с непогодой энергетики приморского филиала ДРСК ночью и в первой половине дня 19 июля фиксировали многочисленные сбои в электроснабжении потребителей центральных районов Приморья.
Гроза, дождь и сильный ветер вызывали локальные перебои в электроснабжении населенных пунктов Михайловского, Спасского, Ханкайского, Октябрьского, Хорольского, Дальнереченского, Кировского районов, Уссурийского и Лесозаводского городских округов. Более чем в 80% случаев восстановление подачи электроэнергии в населенные пункты выполнялось дистанционно, с помощью системы автоматического повторного включения. Серьезных повреждений электросетевых объектов в связи с непогодой не произошло.
На период прохождения грозового фронта в районных подразделениях приморского филиала ДРСК мобилизован ремонтный персонал. Энергетики контролируют работу электросетевых объектов и оперативно ликвидируют нарушения в работе электросетевого комплекса.
Гроза является одним из самых опасных погодных явлений, которые могут оказывать существенное негативное воздействие на работу электросетевых объектов, вывести из строя энергооборудование, повредить электрические бытовые приборы потребителей.
В период прохождения грозового фронта энергетики рекомендуют быть предельно осторожными:
— не приближаться к энергооборудованию и линиям электропередачи,
— не приближаться к оборванному проводу,
— отключить бытовые электроприборы.