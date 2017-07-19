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08:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гроза, дождь и сильный ветер вызвали в Приморье перебои в электроснабжении

По информации энергетиков, серьезных повреждений электросетевых объектов не произошло.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.

Мощный грозовой фронт, движущийся по территории Приморского края, оказывает влияние на работу электросетевых объектов. В связи с непогодой энергетики приморского филиала ДРСК ночью и в первой половине дня 19 июля фиксировали многочисленные сбои в электроснабжении потребителей центральных районов Приморья.

Гроза, дождь и сильный ветер вызывали локальные перебои в электроснабжении населенных пунктов Михайловского, Спасского, Ханкайского, Октябрьского, Хорольского, Дальнереченского, Кировского районов, Уссурийского и Лесозаводского городских округов. Более чем в 80% случаев восстановление подачи электроэнергии в населенные пункты выполнялось дистанционно, с помощью системы автоматического повторного включения. Серьезных повреждений электросетевых объектов в связи с непогодой не произошло.

На период прохождения грозового фронта в районных подразделениях приморского филиала ДРСК мобилизован ремонтный персонал. Энергетики контролируют работу электросетевых объектов и оперативно ликвидируют нарушения в работе электросетевого комплекса.

Гроза является одним из самых опасных погодных явлений, которые могут оказывать существенное негативное воздействие на работу электросетевых объектов, вывести из строя энергооборудование, повредить электрические бытовые приборы потребителей.

В период прохождения грозового фронта энергетики рекомендуют быть предельно осторожными:

— не приближаться к энергооборудованию и линиям электропередачи,

— не приближаться к оборванному проводу,

— отключить бытовые электроприборы.

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