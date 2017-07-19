Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
08:06 (мск), источник: Uralpress.ru

В фотоловушку на Таганае попались медведи и волки

На Таганае возле останков медвежьего пиршества в районе рек Перввая и Вторая Шумга установили фотоловушку. Запах лося привлек хищников.

Судя по кадрам, полученным специалистами национального парка, в фотоловушку попали четыре особи. Это медведи и волки.

Как отметили в пресс-службе Таганая, медведь отличается любопытством, поэтому посещение фотоловушки можно охарактеризовать поведенческим приёмом зверя — способностью обнюхивать каждую вещь, осматривая её очень дотошно. Сначала место посетил молодой медведь, ему примерно 1,5−2 года, у него ювенильное телосложение, расхлябанные движения, игручесть.

Во время загрузки произошла ошибка.

А спустя три дня в фотоловушку «попался» матёрый зверь — крупная особь статного телосложения, с мощным загривком и флегматичным поведением. Кроме медведей фотоловушка зафиксировала визит волков. Они появились там раньше косолапых, но, оценив обстановку, ретировались.

Сегодня в национальном парке обитают от 20 до 25 бурых медведей. На одного зверя приходится примерно 15 квадратных километров лесных угодий. На туристические маршруты национального парка хищники практически не выходят. Чтобы исключить такие встречи посетителям необходимо передвигаться только по тропам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Не ждали: в Челябинске «ревизоры» держали осаду в лифте протезно-ортопедического предприятия
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Рябков подвел итоги переговоров с Шенноном
Виктору Буту увеличили срок заключения в американской тюрьме
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь