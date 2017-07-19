В фотоловушку на Таганае попались медведи и волки

Судя по кадрам, полученным специалистами национального парка, в фотоловушку попали четыре особи. Это медведи и волки.

Как отметили в пресс-службе Таганая, медведь отличается любопытством, поэтому посещение фотоловушки можно охарактеризовать поведенческим приёмом зверя — способностью обнюхивать каждую вещь, осматривая её очень дотошно. Сначала место посетил молодой медведь, ему примерно 1,5−2 года, у него ювенильное телосложение, расхлябанные движения, игручесть.

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А спустя три дня в фотоловушку «попался» матёрый зверь — крупная особь статного телосложения, с мощным загривком и флегматичным поведением. Кроме медведей фотоловушка зафиксировала визит волков. Они появились там раньше косолапых, но, оценив обстановку, ретировались.