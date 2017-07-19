В фотоловушку на Таганае попались медведи и волки
На Таганае возле останков медвежьего пиршества в районе рек Перввая и Вторая Шумга установили фотоловушку. Запах лося привлек хищников.
На Таганае возле останков медвежьего пиршества в районе рек Перввая и Вторая Шумга установили фотоловушку. Запах лося привлек хищников.
Судя по кадрам, полученным специалистами национального парка, в фотоловушку попали четыре особи. Это медведи и волки.
Как отметили в
А спустя три дня в фотоловушку «попался» матёрый зверь — крупная особь статного телосложения, с мощным загривком и флегматичным поведением. Кроме медведей фотоловушка зафиксировала визит волков. Они появились там раньше косолапых, но, оценив обстановку, ретировались.
Сегодня в национальном парке обитают от 20 до 25 бурых медведей. На одного зверя приходится примерно 15 квадратных километров лесных угодий. На туристические маршруты национального парка хищники практически не выходят. Чтобы исключить такие встречи посетителям необходимо передвигаться только по тропам.