Уфимцы засыпали улицу щебнем, купленным за свои деньги

Жители Демского района закупили щебень и засыпали им дорогу перед своими домами. В администрации города, в свою очередь, выделили им технику и уложили асфальт.

Дело в том, что дорожное покрытие на улице Тихой повредили, когда проводили холодное водоснабжение. По всей видимости, местным жителям надоела грязь под окнами и вместе они закупили необходимое количество щебня. К слову, в администрации района инициативу поддержали и выделили местным жителям технику и рабочих, которые раскидали щебень по дороге. А немногим позже и вовсе заасфальтировали участок дороги.