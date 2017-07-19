Новая школа откроется в Староминском районе Кубани
Образовательное учреждение проинспектировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Образовательное учреждение проинспектировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Строительство типового учебного блока в станице Староминской началось в 2016 году, и сейчас в нем уже ведется установка необходимого оборудования. В новой трехэтажной школе помимо учебных кабинетов есть современный спортивный зал, зал для занятий хореографией, столовая. На пришкольной территории будет функционировать стадион и спортивная площадка.
Как сообщает
«Подобные образовательные учреждения будут открываться на территории всего края. На Кубани не должно быть разницы между городскими и сельскими школами ни по качеству образования, ни по организации учебного пространства. И такие типовые школы эту грань стирают», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.