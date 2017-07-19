Новая школа откроется в Староминском районе Кубани

Строительство типового учебного блока в станице Староминской началось в 2016 году, и сейчас в нем уже ведется установка необходимого оборудования. В новой трехэтажной школе помимо учебных кабинетов есть современный спортивный зал, зал для занятий хореографией, столовая. На пришкольной территории будет функционировать стадион и спортивная площадка.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, во время инспекции школы Вениамин Кондратьев рассказал, что подобные образовательные учреждения будут открываться по всему краю, поскольку между городскими и сельскими школами не должно быть разницы ни по качеству образования, ни по организации учебного пространства.