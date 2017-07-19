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11:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новая школа откроется в Староминском районе Кубани

Образовательное учреждение проинспектировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Строительство типового учебного блока в станице Староминской началось в 2016 году, и сейчас в нем уже ведется установка необходимого оборудования. В новой трехэтажной школе помимо учебных кабинетов есть современный спортивный зал, зал для занятий хореографией, столовая. На пришкольной территории будет функционировать стадион и спортивная площадка.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, во время инспекции школы Вениамин Кондратьев рассказал, что подобные образовательные учреждения будут открываться по всему краю, поскольку между городскими и сельскими школами не должно быть разницы ни по качеству образования, ни по организации учебного пространства.

«Подобные образовательные учреждения будут открываться на территории всего края. На Кубани не должно быть разницы между городскими и сельскими школами ни по качеству образования, ни по организации учебного пространства. И такие типовые школы эту грань стирают», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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