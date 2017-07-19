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08:39 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более половины россиян заметили существенные изменения погоды этим летом в сравнении с прошлыми годами, при этом более 60% из тех, кто отметил погодные аномалии, ощутили их влияние на себе — чаще это выражалось в плохом самочувствии и настроении, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА Новости

«Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причем как в мегаполисах, так и в сельской местности эта доля превышает 50%», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отметили эту тенденцию и в большинстве федеральных округов страны, исключениями стали только Северо-Кавказский и Сибирский округа.

Жители большинства регионов отметили необычно дождливую и холодную погоду этим летом: почти три четверти (73%) из тех, кто заметил погодные аномалии в своем регионе, указывают на чрезмерное количество осадков, а около половины (52%) — на низкие температуры. О нетипично жаркой погоде говорят 18%, уточнили во ВЦИОМ, однако об этом не сказал ни один из москвичей и петербуржцев, принявших участие в опросе.

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«По словам 63% россиян, отмечающих аномальные погодные явления, они ощутили их влияние на себе. Существенно чаще, чем молодежь (45% среди 18−24-летних) и мужчины (57%), об этом говорят пожилые люди (72% среди 60-летних и старше) и женщины (67%). В первую очередь сетуют на плохое самочувствие и настроение, но ряд ответов связан с жалобами экономического характера: потеря урожая, прибыли», — отметили во ВЦИОМ.

Среди причин необычной погоды нынешним летом респонденты чаще всего называют общее изменение климата (13%). Также подобные аномалии россияне склонны связывать с глобальным потеплением и таянием ледников, неправильным использованием природных ресурсов человеком, загрязнением окружающей среды (такие ответы дали по 11% респондентов). В версию о применении климатического оружия верят 8% из тех, кто отметил аномальность погодных условий.

«Большинство россиян слабо разбирается в том, как устроен климат нашей планеты. Они объясняют колебания погоды примерно в равной степени крупными природными изменениями и вмешательством человека. К знаниям, почерпнутым из школьных уроков географии, добавляются народные приметы, исторические шутки про “генерала мороза” и “вечную весеннюю распутицу” и тревожно-пугающие заявления экологов», — отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Как именно сказывается погода на самочувствии, тоже не всегда ясно, уточнил он.

Как понять человеку с плохим настроением — его подавленное состояние связано с дождями или с голодом, или с одиночеством? Причин здесь могут быть десятки, и погода — лишь один из возможных факторов.
Иван Леконцев
Аналитик ВЦИОМ

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16—17 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Комментарии
2
К Д
Че за бредятина написана!?им всем в дурке место
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Брис Борисович
Ещё чем, нам затуманите мозги???
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