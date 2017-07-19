Люди бросились в Приморский океанариум (видео)
Люди бросились в Приморский океанариум (видео).
Люди бросились в Приморский океанариум (видео).
Сегодня, 19 июля, в Приморский океанариум попасть непросто — очередь растянулась едва ли не на сотни метров, об этом сообщает ИА «Дейта.ру».
Несмотря на то, что сегодня будний день, сопровождаемый громом и дождем, сотни человек готовы ждать встречи с обитателями морей и океанов даже под открытым небом.
Из видео, присланного на Whats App ИА «Дейта.ру», становится понятно, что дело движется довольно медленно — вереница людей практически стоит на месте.
«Возможно, люди спешат посмотреть на обитателей океанариума, пока они ещё живы», — комментируют жители Владивостока.
К слову, не так давно в Приморском океанариуме погибли четыре ската, так как к баку, в котором они содержались, вода подавалась через шланг, закрепленный проволокой и изолентой. Когда изолента отклеилась, шланг выпал и перестал подавать воду, в результате чего скаты погибли. Сотрудники океанариума заметили это, когда уже было поздно.
Ирина Петрова.