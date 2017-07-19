Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
«Донбасс не нужен Москве»: Савченко о создании Малороссии
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Природные пожары в Калифорнии
08:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Люди бросились в Приморский океанариум (видео)

Люди бросились в Приморский океанариум (видео).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня, 19 июля, в Приморский океанариум попасть непросто — очередь растянулась едва ли не на сотни метров, об этом сообщает ИА «Дейта.ру».

Несмотря на то, что сегодня будний день, сопровождаемый громом и дождем, сотни человек готовы ждать встречи с обитателями морей и океанов даже под открытым небом.

Из видео, присланного на Whats App ИА «Дейта.ру», становится понятно, что дело движется довольно медленно — вереница людей практически стоит на месте.

«Возможно, люди спешат посмотреть на обитателей океанариума, пока они ещё живы», — комментируют жители Владивостока.

К слову, не так давно в Приморском океанариуме погибли четыре ската, так как к баку, в котором они содержались, вода подавалась через шланг, закрепленный проволокой и изолентой. Когда изолента отклеилась, шланг выпал и перестал подавать воду, в результате чего скаты погибли. Сотрудники океанариума заметили это, когда уже было поздно.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Очень дорогой сумки лишился житель Владивостока
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь