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08:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Древнейшее животное с тремя глазами обнаружено в Башкирии

Жители села Муракаево обнаружили странных существ, сообщает «Спутник ФМ».

По информации радиостанции со ссылкой на доктора биологических наук Марата Мигранова, это щитень летний — уникальное трехглазое животное из ракообразных.

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Оно считается самым древним на сегодняшний день. Жили они еще до динозавров, а в качестве благоприятной среды им необходим водоем крайне малых размеров — достаточно даже лужи. Также известно, что эти существа очень живучие — они не боятся ни низких, ни высоких температур.

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