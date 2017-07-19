Древнейшее животное с тремя глазами обнаружено в Башкирии
Жители села Муракаево обнаружили странных существ, сообщает «Спутник ФМ».
Жители села Муракаево обнаружили странных существ, сообщает «Спутник ФМ».
По информации радиостанции со ссылкой на доктора биологических наук Марата Мигранова, это щитень летний — уникальное трехглазое животное из ракообразных.
Оно считается самым древним на сегодняшний день. Жили они еще до динозавров, а в качестве благоприятной среды им необходим водоем крайне малых размеров — достаточно даже лужи. Также известно, что эти существа очень живучие — они не боятся ни низких, ни высоких температур.