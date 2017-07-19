Древнейшее животное с тремя глазами обнаружено в Башкирии

Оно считается самым древним на сегодняшний день. Жили они еще до динозавров, а в качестве благоприятной среды им необходим водоем крайне малых размеров — достаточно даже лужи. Также известно, что эти существа очень живучие — они не боятся ни низких, ни высоких температур.