В красноярских детсадах работают пункты обмена местами
Подобрать вариант обмена можно как на специализированных
Подобрать вариант обмена можно как на специализированных
В дошкольных учреждениях Красноярска заработали пункты обмена местами, сообщили в
На сегодняшний день в краевом центре продолжается комплектование детских садов. Часть семей отказываются от предоставленных мест, и дети возвращаются обратно в очередь. Другие родители принимают решение о поиске обмена одного садика на другой.
«Подобрать вариант обмена можно как на специализированных
Чтобы произвести обмен, необходимо прийти в территориальный отдел управления образования с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о рождении ребёнка. Специалист внесёт соответствующие изменения в систему «Дошкольник» и выдаст направления в детские сады. Родителям следует помнить, что поменяться местами могут ребятишки только из одной возрастной группы. Например, ребёнок, получивший место в младшей группе, не может обменяться местами с воспитанником средней группы.
Если родители не согласны посещать детский сад, в который распределён ребёнок, и не желают искать обмен, приходить и писать отказ не нужно, дошкольник вернётся в очередь автоматически и продолжит участие в комплектовании, пояснили в управлении.
Если же у семьи есть предпочтение к конкретному микрорайону, но места в ближайшем муниципальном учреждении не нашлось, родители могут рассмотреть вариант посещения ребёнком частного садика, являющегося участником муниципальной программы. Размер родительской платы в данном случае составит 1 535 рублей.