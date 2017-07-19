В красноярских детсадах работают пункты обмена местами

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В дошкольных учреждениях Красноярска заработали пункты обмена местами, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

На сегодняшний день в краевом центре продолжается комплектование детских садов. Часть семей отказываются от предоставленных мест, и дети возвращаются обратно в очередь. Другие родители принимают решение о поиске обмена одного садика на другой.

«Подобрать вариант обмена можно как на специализированных интернет-ресурсах, так и непосредственно в детских садах. На базе всех учреждений функционируют пункты обмена местами. Чтобы подобрать вариант, родителям необходимо обратиться к заведующему детского сада, в который хотелось бы водить ребёнка, и предоставить следующую информацию: номер и адрес детского сада, в котором дошколёнку предоставили место, возрастная группа ребёнка и контактная информация родителей. Все заявки будут размещены на информационной доске», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Чтобы произвести обмен, необходимо прийти в территориальный отдел управления образования с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о рождении ребёнка. Специалист внесёт соответствующие изменения в систему «Дошкольник» и выдаст направления в детские сады. Родителям следует помнить, что поменяться местами могут ребятишки только из одной возрастной группы. Например, ребёнок, получивший место в младшей группе, не может обменяться местами с воспитанником средней группы.

Если родители не согласны посещать детский сад, в который распределён ребёнок, и не желают искать обмен, приходить и писать отказ не нужно, дошкольник вернётся в очередь автоматически и продолжит участие в комплектовании, пояснили в управлении.