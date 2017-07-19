Синоптики сообщили о разрушительном ветре и штормах

Днем воздух будет прогреваться до 19−24 градусов, каждый день прогнозируются кратковременные дожди. В начале следующей недели температура может подняться до +25 градусов, но все равно это немного ниже нормы. Потом ожидается потепление до +27 градусов, уверяют синоптики.

В пятницу через Центральный федеральный округ пройдет фронт, который принесет в регион дожди и грозы. Ветер усилится до 12−17 метров в секунду. Но основные осадки минуют столицу, они пройдут севернее — в Карелии, Архангельской области.

Сегодня сильные дожди ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в южных районах Коми. Воздух там прогреется до +21…+26 градусов, что выше, чем в столице.

На севере Приволжского округа также дождь, гроза, не исключен град. В Пермском крае прогнозируют грозу с ветром до 25 метров в секунду. Это разрушительная сила ветра, способная нанести серьезные повреждения и привести к человеческим жертвам. Влияние фронта будет чувствоваться в этих регионах до конца рабочей недели.

На юге России ветреная погода приведет к волнению моря. В районе Анапы и Джубги волны могут достигать одного метра, так что от купания там придется отказаться. Хотя температура в южных районах способствует водным процедурам. Воздух раскалится до 30−35 градусов. В южной половине Волгоградской области, в Астраханской области, Ставропольском крае, на севере Ингушетии, а также в северных и центральных районах Чеченской республики дневная температура доходит до 40−42 градусов.

На Урале температура повысится до +25 градусов, сильных дождей уже не будет, но небольшие осадки сохранятся.

Дождливо и на юге Сибири. Циклон из Новосибирской области смещается в сторону Красноярска. Облачная с осадками погода ожидается везде: в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в центральных и южных районах Красноярского края.