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09:24 (мск), источник: КрымPress

Трасса «Таврида» начинает «обрастать» деталями — установлены первые фонари

Первые уличные фонари установили на участке трассы «Таврида» на выезде из Керчи.

По словам сотрудников дорожной службы, обслуживающей данный участок, установка началась в понедельник. Производит фонари компания «Промснабресурс-Крым». На сегодняшний день их уже установлено несколько десятков — вдоль всего нового участка дороги. Кстати, по информации рабочих, уже к концу этой недели по нему откроют движение автомобилей, — отмечают журналисты KERCH.COM.RU.

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