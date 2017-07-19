Трасса «Таврида» начинает «обрастать» деталями — установлены первые фонари

По словам сотрудников дорожной службы, обслуживающей данный участок, установка началась в понедельник. Производит фонари компания «Промснабресурс-Крым». На сегодняшний день их уже установлено несколько десятков — вдоль всего нового участка дороги. Кстати, по информации рабочих, уже к концу этой недели по нему откроют движение автомобилей, — отмечают журналисты KERCH.COM.RU.