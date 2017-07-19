Трасса «Таврида» начинает «обрастать» деталями — установлены первые фонари
Первые уличные фонари установили на участке трассы «Таврида» на выезде из Керчи.
Первые уличные фонари установили на участке трассы «Таврида» на выезде из Керчи.
По словам сотрудников дорожной службы, обслуживающей данный участок, установка началась в понедельник. Производит фонари компания «Промснабресурс-Крым». На сегодняшний день их уже установлено несколько десятков — вдоль всего нового участка дороги. Кстати, по информации рабочих, уже к концу этой недели по нему откроют движение автомобилей, — отмечают журналисты KERCH.COM.RU.