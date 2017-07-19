Введение обязательной вакцинации обсуждают в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Вопрос о введении обязательной вакцинации обсуждают в Казахстане в рамках разработки пакета законодательных поправок, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

«Есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации от опасных инфекций. Это есть среди и мусульман, и христиан, (членов организации) “Свидетели Иеговы”. Здесь много зависит от разъяснительной работы, потому что насильно заставить человека сделать прививку или перелить кровь мы не имеем права», — сказал Ермекбаев на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что вопрос вакцинации зависит от сознательности самих граждан.

«Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого. И мы обязаны учитывать мнения всех сторон. Пока решение не принято по этому поводу», — отметил министр.

Он также прокомментировал случаи в Астане, когда родители не давали разрешения на переливание крови своим детям по религиозным соображениям.

«Что касается девочки, которая по религиозным причинам была лишена возможности переливания крови, здесь мы, конечно, проводим разъяснительную работу не только с этой организацией (Свидетели Иеговы — ред.), но и со всеми другими», — заключил Ермекбаев.