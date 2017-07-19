В аэропорту Толмачево обещали справиться с проблемой неприятного запаха

Ранее руководство новосибирского международного аэропорта Толмачево, пассажиропоток которого по итогам 2016 года составил 4 миллиона пассажиров, попросило авиационные власти и руководство региона избавить авиаузел от неприятного запаха животноводческих отходов, складированных неподалеку. В аэропорту отметили, что регулярно получают жалобы пассажиров и гостей на сильный неприятный запах, который ощущается не только на перроне и летном поле, но и в зданиях терминалов. Запах может формировать неприятное впечатление о регионе с точки зрения вопросов экологии, считает руководство авиаузла.

Читайте также В Новосибирске выясняют причины неприятного запаха вблизи «Толмачево»

«Проводится анализ ситуации по выявлению источника, он масштабный, потому что не только аэропорт “Толмачево”, но и беспокойство есть и в других районах Новосибирска, в том числе Центральном. Пока все сходится к зоне действия Кудряшовского свинокомплекса. Но должна закончить работу межведомственная функциональная группа. Сейчас идет оценка и формируется доказательная база. Ситуация непростая, но, тем не менее, решаемая», — сказал Марченко.

Он отметил, что полный анализ ситуации и возможные пути решения проблемы определят до конца года. «Наш департамент не в одиночестве здесь. Безусловно, мы получим представление обо всем в текущем году», — заявил глава новосибирского департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, добавив, что пути решения проблемы могут быть разные — от рекультивации земель до закрытия предприятия, однако «надо располагать анализом возможных решений и только после этого озвучивать планы».