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09:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии, как и обещали синоптики, выпали ледяные осадки

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Как и обещали синоптики, в Башкортостане накануне вечером и ночью выпал град.

Ледяные осадки наблюдались в нескольких районах республики. Очевидцы разместили в социальных сетях фото и видео града в Стерлитамакском и Альшеевском районах.

Местные жители сообщили, что в огородах пострадали посадки. Судя по опубликованному в группе «БашДТП» видеоролику, осадки были интенсивными, град сопровождался ливнем.

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Град считается довольно редким природным явлением, оно характерно, главным образом, для средних широт. Текущим летом ледяные осадки в республике, как и по всей стране, наблюдались довольно часто. Частицы льда выпадали в районах Башкортостана также в июне.

Град способен вызвать гибель урожая, нанести вред постройкам, автомобилям, имуществу и даже погубить животных. Распознать приближение градовых облаков можно по их виду.

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Такая туча огромная, выглядит устрашающе, очень темная, с серым отливом, ее края и верхушки имеют белый оттенок и смотрятся будто изодранными. Обычно несколько дождевых облаков нагромождены друг на друга, нижний край такой тучи нависает на небольшой высоте, а верхний достигает нескольких тысяч километров.

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