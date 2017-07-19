В Башкирии, как и обещали синоптики, выпали ледяные осадки

Ледяные осадки наблюдались в нескольких районах республики. Очевидцы разместили в социальных сетях фото и видео града в Стерлитамакском и Альшеевском районах.

Местные жители сообщили, что в огородах пострадали посадки. Судя по опубликованному в группе «БашДТП» видеоролику, осадки были интенсивными, град сопровождался ливнем.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=302504820&id=456239100&hash=6be07c8be7f2b54f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Град считается довольно редким природным явлением, оно характерно, главным образом, для средних широт. Текущим летом ледяные осадки в республике, как и по всей стране, наблюдались довольно часто. Частицы льда выпадали в районах Башкортостана также в июне.

Град способен вызвать гибель урожая, нанести вред постройкам, автомобилям, имуществу и даже погубить животных. Распознать приближение градовых облаков можно по их виду.

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