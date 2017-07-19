Почти на месяц в Казани закрывается проезжая часть на перекрестке улиц Щапова и Толстого
(Город Казань KZN.RU, 19 июля). С 19 июля по 16 августа в Казани будет частично закрыта проезжая часть возле домов № 28 по ул. Щапова и № 5 по ул. Толстого.
(Город Казань KZN.RU, 19 июля). С 19 июля по 16 августа в Казани будет частично закрыта проезжая часть возле домов № 28 по ул. Щапова и № 5 по ул. Толстого.
Ограничение движения связано с капитальным ремонтом теплотрассы, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Схема организации движения.