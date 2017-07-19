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09:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Почти на месяц в Казани закрывается проезжая часть на перекрестке улиц Щапова и Толстого

(Город Казань KZN.RU, 19 июля). С 19 июля по 16 августа в Казани будет частично закрыта проезжая часть возле домов № 28 по ул. Щапова и № 5 по ул. Толстого.

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом теплотрассы, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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