Нараев рассказал, как идут работы на Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). На плато
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). На плато
Добровольный снос незаконных объектов на
«Сегодня работы по сносу и демонтажу фундамента завершается. В ближайшее время, я думаю, руководство муниципального образования Ялта внесет предложения. Мы неоднократно говорили, что министерство готово поддержать установление там региональной ООПТ (особо охраняемая природная территория — ред.). Если будет такая инициатива, то мы создадим ее, если нет — благоустроим территорию и Ялта будет осуществлять контроль за ней», — сказал Нараев.
Вопрос благоустройства плато находится на личном контроле главы Крыма Сергея Аксенова.