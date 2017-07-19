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09:21 (мск), источник: РИА Крым

Нараев рассказал, как идут работы на Ай-Петри

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). На плато Ай-Петри завершаются демонтажные работы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Источник: РИА "Новости"

Добровольный снос незаконных объектов на Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая. В связи с этим доступ на плато был временно ограничен. 1 июля его вновь открыли для посещений.

«Сегодня работы по сносу и демонтажу фундамента завершается. В ближайшее время, я думаю, руководство муниципального образования Ялта внесет предложения. Мы неоднократно говорили, что министерство готово поддержать установление там региональной ООПТ (особо охраняемая природная территория — ред.). Если будет такая инициатива, то мы создадим ее, если нет — благоустроим территорию и Ялта будет осуществлять контроль за ней», — сказал Нараев.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что никаких застроек на плато Ай-Петри не будет, независимо от того, будет ли там установлена особо охраняемая природная территория или нет.

Вопрос благоустройства плато находится на личном контроле главы Крыма Сергея Аксенова.

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