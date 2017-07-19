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09:55 (мск), источник: Pro Город Самара

Между Постниковым оврагом и бывшим СамГУ начал появляться тротуар

Теперь студентам по пути к университету не придется «месить грязь».

Источник: Pro Город Самара

Самарские чиновники наконец-то приступили к реализации своих зимних обещаний студентам. От Постникова оврага до экс-СамГУ вдоль трамвайных путей начали делать тротуар.

Тропу, по которой тысячи студентов не один год пытались добраться до университета, меся грязь и рискуя жизнью, уже начали благоустраивать. Так, около Постникова оврага и Госа ее засыпали щебенкой и оградили бордюрами, а вот возле ЖК «Арго» пока нет — днем мешает транспорт. Потом тротуар заасфальтируют. Завершить все работы должны к 1 августа.

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