Между Постниковым оврагом и бывшим СамГУ начал появляться тротуар

Тропу, по которой тысячи студентов не один год пытались добраться до университета, меся грязь и рискуя жизнью, уже начали благоустраивать. Так, около Постникова оврага и Госа ее засыпали щебенкой и оградили бордюрами, а вот возле ЖК «Арго» пока нет — днем мешает транспорт. Потом тротуар заасфальтируют. Завершить все работы должны к 1 августа.