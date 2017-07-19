Дорожные рабочие призывают хабаровских водителей к терпимости

— На участке дороги, где ведутся работы, допустимая скорость составляет 20 км в час. Увы, многие шоферы не только нарушают ПДД, но и, проезжая мимо, стремятся специально обдать рабочих пылью и грязью. Не скупятся они и на бранные слова в адрес дорожников за то, что их деятельность препятствует комфортному проезду. Мы призываем автомобилистов к пониманию и терпению. Рабочие вправе рассчитывать и на вежливое обхождение со стороны водителей, ведь эту дорогу они строят не для себя, — пожаловался Александр Ворошилин, прораб участка МУП «Дорожник». Сейчас в городе перекрыто несколько улиц, где ведутся ремонтные работы. В основном, меняют старые участки теплотрассы. Некоторые дороги просто приводят в порядок для автолюбителей. Например, участок от улицы Донской до проспекта 60-летия Октября. Работы там начались в конце мая.



— Ежедневно без выходных в двенадцатичасовом режиме на участке улицы Донской от площадки «Авангард» до проспекта 60-летия Октября трудятся три бригады дорожных рабочих, — говорит Александр Ворошилин. — Общая протяженность фронта работ — 2,5 км. В их основной перечень входит капитальный ремонт моста, новый водоотвод, модернизация перекрестков с улицей Промывочной и проспектом, укладка дорожного полотна. Сейчас рабочие заняты расширением будущей проезжей части — она будет шириной в восемь метров и предназначена для двухполосного движения, которое мы будет готовы открыть в двадцатых числа сентября — на месяц раньше намеченного срока. Также в настоящий момент мы формируем дорожную подушку, на очереди — укладка верхних слоев дорожной одежды, монтаж уличного освещения, прокладка тротуара, благоустройство.