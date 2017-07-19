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09:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Новый ночной маршрут появится в Астане

С 22 июля в столице Казахстана будет запущен новый экспресс-маршрут периодичностью 25−35 минут, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов.

Источник: Sputniknews.kz

«Когда мы запустили с 7-го на 8 апреля первый ночной маршрут, было очень много позитивных мнений. Жители и гости города начали пользоваться, тем более что он проходит через центр города и соединяет старый железнодорожный вокзал и аэропорт. За 150 тенге выехать с вокзала или аэропорта ночью комфортно и экономично», — рассказал Игенбердинов.

Он добавил, что, исходя из пожеланий горожан, было решено запустить новый ночной маршрут, который свяжет железнодорожный вокзал «Нурлы жол» и транспортный центр «Алай Astra».

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