Новый ночной маршрут появится в Астане

«Когда мы запустили с 7-го на 8 апреля первый ночной маршрут, было очень много позитивных мнений. Жители и гости города начали пользоваться, тем более что он проходит через центр города и соединяет старый железнодорожный вокзал и аэропорт. За 150 тенге выехать с вокзала или аэропорта ночью комфортно и экономично», — рассказал Игенбердинов.