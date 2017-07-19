Управление торговли: Школьные базары в Хабаровске изживают себя

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В Хабаровске открылись школьные базары. Работать они будут до 15 сентября. По мнению начальника отдела организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли Ларисы Колмыковой, этот формат торговли устаревает, и через два-три года местные жители перестанут посещать школьные ярмарки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Каждый год в краевой столице открывается около 15 крупных ярмарок, где можно купить учебники, тетради, канцелярские принадлежности, а также одежду и обувь для школьников.

«Школьные базары и ярмарки, по большому счету, уже изживают себя: в лучшем случае продержатся еще года два-три, а потом надобность в них отпадет. Этому есть ряд веских причин. К примеру, многие школы города ввели у себя ученическую форму, которую шьют по индивидуальным образцам, то есть купить ее свободно в торговой сети не представляется возможным. С учебниками — похожая история: гимназии, лицеи и даже обычные школы ведут обучение ребят по разным образовательным программам, под которые также заказывается специальная литература», — отметила Лариса Колмыкова.