Управление торговли: Школьные базары в Хабаровске изживают себя
В мэрии полагают, что через пару лет горожане перестанут ходить на такие ярмарки.
В мэрии полагают, что через пару лет горожане перестанут ходить на такие ярмарки.
В Хабаровске открылись школьные базары. Работать они будут до 15 сентября. По мнению начальника отдела организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли Ларисы Колмыковой, этот формат торговли устаревает, и через
Каждый год в краевой столице открывается около 15 крупных ярмарок, где можно купить учебники, тетради, канцелярские принадлежности, а также одежду и обувь для школьников.
«Школьные базары и ярмарки, по большому счету, уже изживают себя: в лучшем случае продержатся еще года
Сейчас хабаровчане могут посетить школьные ярмарки на площадке у Дворца культуры профсоюзов, а также в торговых центрах «Выборгский» и «Али-Восток» (бывший «Сингапур»). В августе базары откроются и в магазинах сети «Азбука детства».