Новосибирцы активно летали в Салехард, Сеул и Душанбе
Аэропорт «Толмачево» отчитался о росте пассажиропотока в первом полугодии 2017 года, рассказали в
Аэропорт «Толмачево» отчитался о росте пассажиропотока в первом полугодии 2017 года, рассказали в
Новосибирцы активно летали в Салехард, Сеул и Душанбе, об этом свидетельствуют данные аэропорта «Толмачево».
С начала 2017 года новосибирский воздушный порт обслужил 155 742 пассажира, что на 25,9% больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 496 237 человек (+17,9%), на международных — 659 505 (+48,5%).
В июне пассажиропоток аэропорта «Толмачёво» увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 478 317 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 349 982 пассажира (+12,3%), на международных — 128 335 (+32,3%).
«Самыми динамичными направлениями июня стали Салехард (рост пассажиропотока более чем в 10 раз),
За шесть месяцев 2017 года обработано 13 657 тонн груза и почты (+25,2%), в том числе в июне — 2 198 тонн груза и почты (+13,56%).