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09:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы активно летали в Салехард, Сеул и Душанбе

Аэропорт «Толмачево» отчитался о росте пассажиропотока в первом полугодии 2017 года, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы активно летали в Салехард, Сеул и Душанбе, об этом свидетельствуют данные аэропорта «Толмачево».

С начала 2017 года новосибирский воздушный порт обслужил 155 742 пассажира, что на 25,9% больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 496 237 человек (+17,9%), на международных — 659 505 (+48,5%).

В июне пассажиропоток аэропорта «Толмачёво» увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 478 317 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 349 982 пассажира (+12,3%), на международных — 128 335 (+32,3%).

«Самыми динамичными направлениями июня стали Салехард (рост пассажиропотока более чем в 10 раз), Ростов-на-Дону (+378%), Горно-Алтайск (+244%), Тюмень (+203%), Екатеринбург (+101%), Сеул (+295%), Фергана (+165%), Наманган (+81%), Астана (+70%) и Душанбе (+25%). При этом рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья в июне составил 61%, а по итогам полугодия — 75%», — рассказали в аэропорту.

За шесть месяцев 2017 года обработано 13 657 тонн груза и почты (+25,2%), в том числе в июне — 2 198 тонн груза и почты (+13,56%).

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