Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы активно летали в Салехард, Сеул и Душанбе, об этом свидетельствуют данные аэропорта «Толмачево».

С начала 2017 года новосибирский воздушный порт обслужил 155 742 пассажира, что на 25,9% больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 496 237 человек (+17,9%), на международных — 659 505 (+48,5%).

В июне пассажиропоток аэропорта «Толмачёво» увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 478 317 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 349 982 пассажира (+12,3%), на международных — 128 335 (+32,3%).

«Самыми динамичными направлениями июня стали Салехард (рост пассажиропотока более чем в 10 раз), Ростов-на-Дону (+378%), Горно-Алтайск (+244%), Тюмень (+203%), Екатеринбург (+101%), Сеул (+295%), Фергана (+165%), Наманган (+81%), Астана (+70%) и Душанбе (+25%). При этом рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья в июне составил 61%, а по итогам полугодия — 75%», — рассказали в аэропорту.